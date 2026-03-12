 

июня 24 2024

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРИГОРА ОГАНЯН НАПРАВЛЕНО В СУД

Новости Четверг, 12 марта 2026 19:51
Оцените материал
(0 голосов)
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРИГОРА ОГАНЯН НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Оганян Григора Вартановича по части 3 статьи 263 УК РА. Уголовное дело направлено в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу.

Органом предварительного расследования установлено, что 14 ноября 2025 года примерно в 02:30 часов, в поселке Цандрипш Гагрского района на 7-ом километре трассы Псоу-Ингур Оганян Г.В., двигаясь со стороны города Сухум, грубо нарушая правила дорожного движения, не справившись с рулевым управлением совершил наезд на пешеходов Задыкян В.С., Щербакова Р.В. и несовершеннолетнего Урумян Г.Г. в результате чего Задыкян В.С. скончался на месте.

Судом Гагрского района в отношении Оганян Г.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 12 марта 2026 19:55

