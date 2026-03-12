ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ МИХАИЛА БАРЦИЦ

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района завершено расследование по уголовному делу в отношении Барциц Михаила Лютиковича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Уголовное дело направлено в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу.

Органом предварительного расследования установлено, что 26 августа 2023 г. Барциц М.Л., примерно в 02:00 часов находясь в городе Пицунда по улице Кипарисовая аллея, напротив кафе «Терраса», в результате возникшей ссоры с Бганба Хаджаратом Львовичем, действуя умышленно, имея умысел на причинение вреда здоровью, из имеющегося при себе незаконно приобретенного огнестрельного оружия, произвел не менее 4 выстрелов в Бганба Х.Л., в результате чего причинил последнему тяжкий вред здоровью.

Судом Гагрского района в отношении Барциц М.Л. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.