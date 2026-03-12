 

Абхазия Информ

В 2025 ГОДУ ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 350 НАРУШИТЕЛЕЙ ГРАНИЦЫ

Четверг, 12 марта 2026 19:20
В 2025 ГОДУ ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 350 НАРУШИТЕЛЕЙ ГРАНИЦЫ

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. За 2025 год сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 353 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия. В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 190.1 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 190.2 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия» задержанные граждане привлечены к административной ответственности.

Возбуждено 19 уголовных дел по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия», к уголовной ответственности привлечено 28 человек за совершение преступления, предусмотренного ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».

Пресечено более 85 попыток незаконного перемещения грузов различного назначения через абхазо-грузинскую государственную границу: более 2000 таблеток содержащих психотропное вещество «Фенобарбитал», изъято табачной продукции на общую сумму более 1000000 рублей, а также церковные иконы, представляющие культурную ценность и иные товары на общую сумму 500 тысяч рублей.

Пистолет марки «Springfield Armory ХD-9», патроны к пистолету 9*19мм общим количеством 150 шт., наркотические вещества растительного происхождения «Марихуана» 138 гр.

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

photo_2026-03-11_13-13-31_2.jpg  photo_2026-03-11_13-13-32.jpg

 photo_2026-03-11_13-23-49.jpg  photo_2026-03-11_13-13-31.jpg

 

