СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба провел рабочую встречу с руководителями республиканских спортивных федераций по видам спорта. В совещании приняли участие заместители председателя ведомства, президент Национального Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и президент Паралимпийского комитета Абхазии Леон Цвижба.

Главной темой встречи стало обсуждение нового пакета нормативных правовых актов, направленных на систематизацию работы спортивной отрасли и выстраивание четкого взаимодействия между Госкомитетом и федерациями.

Ключевым вопросом повестки стало внедрение Положения о порядке проведения государственной аккредитации республиканских спортивных организаций. Участники детально разобрали новые правила, согласно которым общественные организации смогут получить официальный статус республиканской федерации, дающий исключительное право на развитие вида спорта, формирование сборных команд и представление Абхазии на международной арене.

Было отмечено, что обязательным условием для получения аккредитации и государственной поддержки станет не только подача заявки, но и заключение договора о сотрудничестве между федерацией и Госкомитетом. Документ будет регламентировать взаимные права и обязанности, а также определять цели совместной работы на календарный год.

В ходе совещания руководители федераций были ознакомлены с тремя новыми документами, которые вступят в силу в ближайшее время: Республиканский реестр видов спорта. Утверждена структура единого реестра, который разделит все виды спорта на категории: от олимпийских до национальных. Документ устанавливает прозрачную процедуру признания новых видов спорта в республике.

Положение о возрастных группах. Введена единая классификация возрастов спортсменов (от мальчиков и девочек до ветеранов) с четкими границами и сокращенными обозначениями. Это позволит унифицировать правила проведения соревнований и построения тренировочного процесса во всех федерациях.

Порядок утверждения кандидатур тренеров сборных команд. Утверждены регламенты назначения главных тренеров и старших тренеров-преподавателей сборных команд. Документы устанавливают квалификационные требования к кандидатам (стаж работы не менее 5 лет для главного тренера, наличие категорий), сроки подачи документов и процедуру их рассмотрения Экспертной комиссией.

Таращ Хагба подчеркнул, что принятие этих документов знаменует собой новый этап в развитии абхазского спорта.

«Сегодня мы закладываем фундамент для системной и прозрачной работы. Четкие правила аккредитации, единый реестр видов спорта и понятные требования к тренерскому составу – это не просто формальности, а необходимые инструменты для эффективной подготовки наших спортсменов. Рассчитываю на конструктивное сотрудничество с федерациями в реализации этих новых подходов», - отметил глава ведомства.

По итогам встречи представителям федераций поручено в ближайшее время привести свои учредительные документы и внутренние регламенты в соответствие с утвержденными положениями, а также начать подготовку к прохождению процедуры аккредитации.