ЭРАСТ АГУМАВА: УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА ВЛАСТИ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В АБХАЗИИ

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Нынешняя архитектура государственной власти Абхазии устарела и создает угрозу «перманентного внутреннего противостояния», которое может привести к саморазрушению республики. Об этом заявил член Общественной палаты Эраст Агумава на гражданском форуме «Диалог. Согласие. Развитие».

По словам Агумава, действующая с начала 90-х годов модель управления исчерпала свой ресурс.

«Как показала практика, она довольно скоро стала давать сбои. Нынешняя структура власти может со временем привести нас к столкновению с непредсказуемыми последствиями. Это путь в никуда», – подчеркнул он.

Спикер констатировал наличие глубокого упадка общественного сознания в республике. Он отметил исчезновение общепринятых ценностей, норм государственной ответственности и социальной справедливости. По мнению эксперта, отсутствие механизмов общественного порицания за нарушения привело к «острым общественно-политическим потрясениям и череде насильственных смертей».

«Некогда общепринятые ценности, правила и нормы элементарной государственной ответственности, человеческой порядочности, социальной справедливости практически исчезли. У каждого появилась своя правда, свои правила и свои порядки», – подчеркнул он.

Главным условием выхода из сложившейся ситуации член Общественной палаты назвал радикальную реформу системы управления.

«Основой благополучного развития любого государства является в первую очередь устойчивая и эффективно работающая система власти, без которой невозможен правопорядок, а значит, и приток инвестиций, необходимых для спасения демографии и решения других социальных проблем государства», – уверен Агумава.

В завершение выступления он отметил, что поиски причин проблем исключительно во внешних факторах бесперспективны. Для дальнейшего государственного строительства, по его словам, необходимы консолидация общества и «интеллектуальный труд».

Об этом сообщает Апсныпресс.