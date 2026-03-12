 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОКРАТ ДЖИНДЖОЛИЯ: РЕФОРМЫ В АБХАЗИИ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

Новости Четверг, 12 марта 2026 18:59
Оцените материал
(0 голосов)
СОКРАТ ДЖИНДЖОЛИЯ: РЕФОРМЫ В АБХАЗИИ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вопросы перехода к профессиональной партийной модели и укрепление сотрудничества между Абхазией и Россией стали центральными темами выступления члена Общественной палаты Сократа Джинджолия на гражданском форуме «Диалог. Согласие. Развитие».

По мнению Джинджолия, текущая избирательная система республики нуждается в реформировании, так как в ней отсутствуют механизмы легальной политической конкуренции.

«Политические партии не могут в полной мере выполнять свои функции – разрабатывать программы развития государства, готовить кадры и проводить цивилизованную борьбу за власть», – подчеркнул он.

Спикер отметил, что инструментами такой борьбы должны стать дебаты и состязание предвыборных программ в рамках закона. Особое внимание он уделил легитимности власти, выразив уверенность, что политическая конкуренция должна служить системой сдержек и противовесов. Одним из главных шагов в этом направлении Джинджолия назвал участие Парламента в формировании Правительства.

«Это повысит ответственность депутатов. Сейчас же мы наблюдаем кризисы, порождаемые стремлением любой ценой прийти к власти без несения ответственности за свои действия», – констатировал он, добавив, что реформы должны носить эволюционный характер.

Говоря об отношениях с Россией, член Общественной палаты отметил, что с момента признания независимости республики в 2008 году они стабильно укрепляются в сферах безопасности, экономики и образования.

«Российская поддержка является фундаментом для восстановления народного хозяйства, а попытки внешних сил внести раскол в союзнические отношения между нашими странами обречены на провал», – заключил Джинджолия.

Об этом сообщает Апсныперсс.

 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 12 марта 2026 19:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОНДИТЕРЫ АБХАЗИИ ПОВЫСИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЭРАСТ АГУМАВА: УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА ВЛАСТИ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.