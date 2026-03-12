СОКРАТ ДЖИНДЖОЛИЯ: РЕФОРМЫ В АБХАЗИИ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вопросы перехода к профессиональной партийной модели и укрепление сотрудничества между Абхазией и Россией стали центральными темами выступления члена Общественной палаты Сократа Джинджолия на гражданском форуме «Диалог. Согласие. Развитие».

По мнению Джинджолия, текущая избирательная система республики нуждается в реформировании, так как в ней отсутствуют механизмы легальной политической конкуренции.

«Политические партии не могут в полной мере выполнять свои функции – разрабатывать программы развития государства, готовить кадры и проводить цивилизованную борьбу за власть», – подчеркнул он.

Спикер отметил, что инструментами такой борьбы должны стать дебаты и состязание предвыборных программ в рамках закона. Особое внимание он уделил легитимности власти, выразив уверенность, что политическая конкуренция должна служить системой сдержек и противовесов. Одним из главных шагов в этом направлении Джинджолия назвал участие Парламента в формировании Правительства.

«Это повысит ответственность депутатов. Сейчас же мы наблюдаем кризисы, порождаемые стремлением любой ценой прийти к власти без несения ответственности за свои действия», – констатировал он, добавив, что реформы должны носить эволюционный характер.

Говоря об отношениях с Россией, член Общественной палаты отметил, что с момента признания независимости республики в 2008 году они стабильно укрепляются в сферах безопасности, экономики и образования.

«Российская поддержка является фундаментом для восстановления народного хозяйства, а попытки внешних сил внести раскол в союзнические отношения между нашими странами обречены на провал», – заключил Джинджолия.

Об этом сообщает Апсныперсс.