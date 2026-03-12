КОНДИТЕРЫ АБХАЗИИ ПОВЫСИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 10 кондитеров – членов Торгово-промышленной палаты Абхазии, участников пасхальной ярмарки, победителей конкурсов в различных номинациях, организуемых палатой на протяжении многих лет, прошли бесплатные курсы повышения квалификации на базе Института гастрономии Сибирского федерального университета в Красноярске. Поездка была организована в рамках договоренности между президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба, первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

На протяжении пяти дней абхазские кондитеры обучались в Центре дополнительного профессионального образования на новейшем современном оборудовании кондитерскому мастерству у известных шеф-кондитеров по дополнительной профессиональной программе «Кондитер 2.0». Под их руководством они учились выпекать разные десерты, в том числе популярные и трендовые, такие как чизкейк «Сан Себастьян», пирожные «Шу», муссовые торты и др.

«От всей души выражаем благодарность всем тем, кто принимал участие в реализации проекта за предоставленную возможность повысить свою квалификацию! Полученные знания и опыт позволят нам совершенствовать свое мастерство, создавать уникальные кондитерские изделия и радовать наших граждан!» – прокомментировала участие в программе директор «Мон Кафе-Гагра» Инара Агрба.

Алена Цвинария – член Гильдии кондитеров, неоднократный победитель конкурса кондитеров и ярмарок, организованных ТПП, также высоко оценила свое участие в программе.

«Мы уверены, что этот профессиональный рост положительно скажется на качестве нашей продукции и позволит предложить самые изысканные десерты, выполненные с любовью и профессионализмом. Спасибо Торгово-промышленной палате за заботу о повышении нашего профессионального уровня и создание условий для постоянного роста и развития! Мы будем стремиться оправдать оказанное доверие и дальше радовать вас новыми достижениями и кулинарными шедеврами» – констатировала Алена Цвинария.

Делегацию кондитеров сопровождала начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы. Всем участникам программы вручены соответствующие сертификаты о получении дополнительного профессионального образования.

Согласно договоренностям, сто граждан Абхазии смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации на базе Института гастрономии. Новым участникам программы предстоит обучение по другим направлениям гастроиндустрии и управления в сфере общественного питания.