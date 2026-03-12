 

В РОССИЮ ВЫВЕЗЕНО 324 ТОННЫ МИМОЗЫ

Новости Четверг, 12 марта 2026 14:39
В РОССИЮ ВЫВЕЗЕНО 324 ТОННЫ МИМОЗЫ

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Начальник управления статистики и анализа Государственного таможенного комитета Абхазии Асида Квициния рассказала об экспорте мимозы.

По традиции последних лет цветение акации серебристой начинается рано из-за теплой погоды и первые партии вывозятся уже в конце января.

В текущем сезоне первые экспортные поставки мимозы зафиксированы в конце января, самый пик сезона приходится на конец февраля, когда суточные объемы вывоза абхазских цветов достигали до 40 тонн в сутки.

Ближе к весеннему празднику – международному женскому дню объемы экспорта спали.

В целом, перемещение акации серебристой через таможенную границу осуществлялось без каких-либо затруднений.

Нежные и хрупкие цветы мимозы требуют бережного отношения при перемещении. Для транспортировки мимозу упаковывают в коробки и перевозят в условиях низкого температурного режима, в связи с этим цветочный груз проходил таможенный контроль в приоритетном порядке.

Кроме того, по имеющейся информации, экспортные операции в отношении мимозы и на российской стороне проходили беспрепятственно и в приоритетном порядке.

Экспорт мимозы осуществлялся без дополнительных расходов в виде таможенных платежей, так как экспорт мимозы не облагается таможенными пошлинами, сборами и налогами.

