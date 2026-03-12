УСИЛЕННЫЙ РЕЙД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА ПРОШЕЛ В СУХУМЕ

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Более 250 протоколов об административных правонарушениях составлено в ходе рейдового мероприятия в Сухуме. С целью усиления работы в столицу были стянуты силы городских и районных подразделений милиции.

Рейдовое мероприятие контролировали лично вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, его заместитель Беслан Чкадуа. Рейд проходил при участии сотрудников всех территориальных подразделений и оперативных служб центрального аппарата при силовом сопровождении СОБРа. В помощь сотрудникам на службу были призваны кинологи Министерства внутренних дел.

Особое внимание сотрудникам Госавтоинспекции поручено уделять лицам, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения. Всего в ходе рейда силами центрального аппарата УГАИ и районных подразделений было выявлено 7 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. На месте было растонировано 138 автомобилей, нарушивших правила тонировки ветровых лобовых стекол. МВД напоминает о запрете установки световых и звуковых спецсигналов без наличия на то разрешения. Все незаконно установленные и выявленные спецсигналы демонтируются на месте, на нарушителя составляется протокол об административном правонарушении.

В ходе проведения проверки сотрудники уголовного розыска в двух автомобилях обнаружили незаконно хранимое огнестрельное оружие и патроны к нему. Оружие изъято, идет сбор соответствующего материала для возбуждения уголовных дел.

На месте также работали специалисты отдела фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В ходе рейда на нарушителей были составлены протоколы по ранее выявленным правонарушениям. Также сотрудники активно работают над выявлением, как уголовных, так и административных правонарушений.

Рейдовое мероприятие проходило до глубокой ночи. МВД напоминает, рейдовые мероприятия направлены на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, а также безопасности дорожного движения для всех граждан - жителей нашей страны и гостей республики. Всего в ходе рейда 10 марта под личным контролем руководства МВД сотрудниками было составлено 256 протоколов об административных правонарушениях. Изъято две единицы незаконно хранимого огнестрельного оружия. Девять человек задержаны за различные правонарушения, 12 автомобилей поставлено на штрафстоянку.

Об этом сообщает сайт МВД.