 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УСИЛЕННЫЙ РЕЙД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА ПРОШЕЛ В СУХУМЕ

Новости Четверг, 12 марта 2026 14:35
Оцените материал
(0 голосов)
УСИЛЕННЫЙ РЕЙД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА ПРОШЕЛ В СУХУМЕ

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Более 250 протоколов об административных правонарушениях составлено в ходе рейдового мероприятия в Сухуме. С целью усиления работы в столицу были стянуты силы городских и районных подразделений милиции.

Рейдовое мероприятие контролировали лично вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, его заместитель Беслан Чкадуа. Рейд проходил при участии сотрудников всех территориальных подразделений и оперативных служб центрального аппарата при силовом сопровождении СОБРа. В помощь сотрудникам на службу были призваны кинологи Министерства внутренних дел.

Особое внимание сотрудникам Госавтоинспекции поручено уделять лицам, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения. Всего в ходе рейда силами центрального аппарата УГАИ и районных подразделений было выявлено 7 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. На месте было растонировано 138 автомобилей, нарушивших правила тонировки ветровых лобовых стекол. МВД напоминает о запрете установки световых и звуковых спецсигналов без наличия на то разрешения. Все незаконно установленные и выявленные спецсигналы демонтируются на месте, на нарушителя составляется протокол об административном правонарушении.

В ходе проведения проверки сотрудники уголовного розыска в двух автомобилях обнаружили незаконно хранимое огнестрельное оружие и патроны к нему. Оружие изъято, идет сбор соответствующего материала для возбуждения уголовных дел.

На месте также работали специалисты отдела фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В ходе рейда на нарушителей были составлены протоколы по ранее выявленным правонарушениям. Также сотрудники активно работают над выявлением, как уголовных, так и административных правонарушений.

Рейдовое мероприятие проходило до глубокой ночи. МВД напоминает, рейдовые мероприятия направлены на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, а также безопасности дорожного движения для всех граждан - жителей нашей страны и гостей республики. Всего в ходе рейда 10 марта под личным контролем руководства МВД сотрудниками было составлено 256 протоколов об административных правонарушениях. Изъято две единицы незаконно хранимого огнестрельного оружия. Девять человек задержаны за различные правонарушения, 12 автомобилей поставлено на штрафстоянку.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 12 марта 2026 14:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОПЕРАТИВНЫЙ СОСТАВ ВС АБХАЗИИ ОТРАБАТЫВАЕТ НОВЫЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ В РОССИЮ ВЫВЕЗЕНО 324 ТОННЫ МИМОЗЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.