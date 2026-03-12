ОПЕРАТИВНЫЙ СОСТАВ ВС АБХАЗИИ ОТРАБАТЫВАЕТ НОВЫЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 11-12 марта под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия проведены занятия по программе профессионально-должностной подготовки командного и оперативного состава Министерства обороны и Генерального штаба, соединений и воинских частей.

Основная цель проведенных занятий – повышение уровня подготовки должностных лиц Министерства обороны и Генерального штаба, командования соединений и воинских частей, их способности управлять войсками (силами) в условиях кризисного развития оперативной обстановки. В ходе занятий основные усилия были сосредоточены на освоении теории и практики оперативного искусства – форм применения и способов действий группировок войск (сил). Особое внимание уделено изучению опыта современных военных конфликтов, применению высокоточных средств разведки, поражения и управления войсками (силами).

На заключительном этапе занятий с командным составом проведена оперативная летучка, направленная на отработку одного из возможных вариантов действий войск (сил) при решении задач обеспечения военной безопасности Республики Абхазия.

Постоянное совершенствование навыков оперативного и командного состава – это фундамент боеготовности наших Вооруженных сил.