ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА

Демография и репатриация: Цифровизация документов, упрощение гражданства для семей репатриантов, изучение морского сообщения с Турцией и учреждение Всеабхазского демографического форума.

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. На Гражданском форуме оглашена итоговая Резолюция: дорожная карта развития Абхазии. Главные предложения:

Развитие села: Внедрение агроклассов и грантов для выпускников (100 тыс. руб.). Реформа бюджетирования: закрепление доходов за селами и «инициативное бюджетирование» с участием жителей.

Земельный вопрос: Создание электронного реестра недвижимости на основе похозяйственных книг (с акцентом на Ткуарчальский, Очамчырский и Галский районы).

Политическая реформа: Усиление роли Парламента в формировании Правительства и переход на смешанную избирательную систему.

Документ направлен президенту для дальнейшего рассмотрения и реализации.