 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА

Новости Четверг, 12 марта 2026 14:25
Оцените материал
(0 голосов)
ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. На Гражданском форуме оглашена итоговая Резолюция: дорожная карта развития Абхазии. Главные предложения:

Демография и репатриация: Цифровизация документов, упрощение гражданства для семей репатриантов, изучение морского сообщения с Турцией и учреждение Всеабхазского демографического форума.

Развитие села: Внедрение агроклассов и грантов для выпускников (100 тыс. руб.). Реформа бюджетирования: закрепление доходов за селами и «инициативное бюджетирование» с участием жителей.

Земельный вопрос: Создание электронного реестра недвижимости на основе похозяйственных книг (с акцентом на Ткуарчальский, Очамчырский и Галский районы).

Политическая реформа: Усиление роли Парламента в формировании Правительства и переход на смешанную избирательную систему.

Документ направлен президенту для дальнейшего рассмотрения и реализации.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 12 марта 2026 14:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «ДИАЛОГ. СОГЛАСИЕ. РАЗВИТИЕ» ОПЕРАТИВНЫЙ СОСТАВ ВС АБХАЗИИ ОТРАБАТЫВАЕТ НОВЫЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.