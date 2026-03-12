 

В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «ДИАЛОГ. СОГЛАСИЕ. РАЗВИТИЕ»

В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «ДИАЛОГ. СОГЛАСИЕ. РАЗВИТИЕ»

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Гражданский форум «Диалог. Согласие. Развитие», организованный Общественной палатой Абхазии, проходит в Сухуме. В работе форума участвуют президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, вице-премьеры Джансух Нанба и Вараздат Миносян, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, члены Правительства, депутаты Парламента, члены Конституционного суда, депутаты городских и районных собраний, главы администраций, представители духовенства, общественных организаций.

«Наш форум проводится в рамках приоритетов, обозначенных в послании Президента Республики Абхазия Народному Собранию – Парламенту Республики. В нем президент особо подчеркнул необходимость широкого общественного диалога, достижения гражданского согласия и консолидации всех здоровых сил общества. Власть и общество должны слышать друг друга, должны вместе работать над укреплением нашей государственности. И сегодняшний форум – это прямой отклик на этот призыв. Государство со своей стороны безусловно должно поддерживать инициативы граждан и общественных организаций, направленных на улучшение качества жизни», – сказала секретарь Общественной палаты Гули Кичба, открывая форум.

Она отметила, что за три года шестым составом Общественной палаты проведено более 60 заседаний по различным вопросам, волнующим граждан.

Что касается форума, то он акцентирует внимание на трех важных темах: демография и репатриация; экономическое развитие сельских территорий; реформа системы государственной власти.

Проведению форума предшествовала большая работа – многочисленные встречи с гражданами страны и три панельные дискуссии – «Демографическое развитие: стратегия и механизмы», «Территория роста: стратегии социально-экономического развития», «Реформа политической системы – залог стабильного развития государства».

Выступая на форуме, президент Бадра Гунба сказал: «Сохранение стабильности, гражданского согласия, мирного сосуществования граждан всех национальностей и конфессий является основой уверенного и поступательного развития Абхазии. Особенно важно это сегодня, когда мир переживает период серьезной нестабильности и глубоких трансформаций. В таких условиях единство общества, уважение друг к другу и готовность к диалогу становятся важнейшими гарантиями сохранения мира и стабильности в нашей стране».

Об этом сообщает Апсныпресс.

