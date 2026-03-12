 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ

Новости Четверг, 12 марта 2026 14:15
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. На набережной Диоскуров в Сухуме продолжается реконструкция участка, курируемого Международным аэропортом им. В.Г. Ардзинба. На объекте активно ведутся работы сразу по нескольким направлениям. Подрядчики прокладывают инженерные сети, занимаются благоустройством и реставрацией.

Как рассказал прораб Руслан Какуридзе, в настоящий момент строители сосредоточены на прокладке трассы канализации, монтаже электрических сетей и реставрации памятника Неизвестному солдату. Для подачи газа к Вечному огню будет смонтирован газгольдер.

Параллельно ведутся также бетонные работы. На территории появятся навес для сцены и, предварительно, три торговых киоска. Для этого прокладываются траншеи под водопровод и электричество.

«Сейчас будут прокладывать канализацию. Будут сделаны колодцы, а также проложена дренажная трасса. Все эти работы выполняют три смежные организации», – отметил Какуридзе.

Основным подрядчиком выступает «Аквастрой Плюс», смежные работы выполняют специалисты «Водоканала» и компания КДК, которая отвечает за электрику. Прораб подчеркнул, что фактически инфраструктура создается заново: «Мы здесь ничего не меняем. Все работы производятся с нуля».

Единственную сложность представляют временные неблагоприятные погодные условия. В остальном, по словам специалиста, никаких проблем нет. Работы идут по графику, бригады обеспечены всем необходимым:

«Всего хватает. И сил, и техники, и средств, и желание есть. Так что работаем», – сказал он.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 12 марта 2026 14:19

Последнее от Super User

