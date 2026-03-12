ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ
Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. На набережной Диоскуров в Сухуме продолжается реконструкция участка, курируемого Международным аэропортом им. В.Г. Ардзинба. На объекте активно ведутся работы сразу по нескольким направлениям. Подрядчики прокладывают инженерные сети, занимаются благоустройством и реставрацией.
Как рассказал прораб Руслан Какуридзе, в настоящий момент строители сосредоточены на прокладке трассы канализации, монтаже электрических сетей и реставрации памятника Неизвестному солдату. Для подачи газа к Вечному огню будет смонтирован газгольдер.
Параллельно ведутся также бетонные работы. На территории появятся навес для сцены и, предварительно, три торговых киоска. Для этого прокладываются траншеи под водопровод и электричество.
«Сейчас будут прокладывать канализацию. Будут сделаны колодцы, а также проложена дренажная трасса. Все эти работы выполняют три смежные организации», – отметил Какуридзе.
Основным подрядчиком выступает «Аквастрой Плюс», смежные работы выполняют специалисты «Водоканала» и компания КДК, которая отвечает за электрику. Прораб подчеркнул, что фактически инфраструктура создается заново: «Мы здесь ничего не меняем. Все работы производятся с нуля».
Единственную сложность представляют временные неблагоприятные погодные условия. В остальном, по словам специалиста, никаких проблем нет. Работы идут по графику, бригады обеспечены всем необходимым:
«Всего хватает. И сил, и техники, и средств, и желание есть. Так что работаем», – сказал он.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «ДИАЛОГ. СОГЛАСИЕ. РАЗВИТИЕ».
- ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛ НА ОТКРЫТИИ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА «ДИАЛОГ. СОГЛАСИЕ. РАЗВИТИЕ».
- ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С АКТИВОМ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА
- РЕЖИМ «БЕСПИЛОТНОЙ ОПАСНОСТИ» ОБЪЯВЛЕН НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ