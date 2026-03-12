ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 18 апреля состоятся повторные выборы депутатов Парламента Республики Абхазия по избирательным округам Nº30 (Кутолский) и Nº34 (Ткуарчалский второй). Центральная избирательная комиссия зарегистрировала две инициативные группы избирателей по выдвижению

Цулая Геннадия Вячиславовича – кандидатом в депутаты Парламента по избирательному округу Nº 30 (Кутольский);

Дочия Ешсоу Исидоровича – кандидатом в депутаты Парламента по избирательному округу Nº 34 (Ткуарчалский второй).

Регистрация политических партий и инициативных групп избирателей, а также выдвижение кандидатов в депутаты Парламента Республики Абхазия завершается 19 марта.

Регистрация кандидатов в депутаты – с 19 марта по 7 апреля.