ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛ НА ОТКРЫТИИ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА «ДИАЛОГ. СОГЛАСИЕ. РАЗВИТИЕ».

Прежде всего приветствую всех участников гражданского форума «Диалог. Согласие. Развитие» и благодарю Общественную палату за инициативу его проведения.

Сегодняшний форум, несомненно, является важным общественно-политическим событием наступившего года. Он объединяет представителей разных сфер — власти, общественных организаций, экспертного сообщества и активных граждан — для обсуждения ключевых направлений развития нашей страны.

Сохранение стабильности, гражданского согласия, мирного сосуществования граждан всех национальностей и конфессий является основой уверенного и поступательного развития Абхазии. Особенно важно это сегодня, когда мир переживает период серьезной нестабильности и глубоких трансформаций. В таких условиях единство общества, уважение друг к другу и готовность к диалогу становятся важнейшими гарантиями сохранения мира и стабильности в нашей стране.

В конце прошлого года на нашей встрече Гули Михайловна Кичба и другие члены Общественной палаты рассказали о планах провести гражданский форум, посвященный обсуждению важнейших вопросов развития государства. С большим интересом отнесся к этой инициативе.

Сегодня мы подводим итоги работы Общественной палаты шестого созыва, срок полномочий которой подходит к завершению. Хочу дать высокую оценку деятельности ее членов. За годы своей работы Общественная палата не раз становилась площадкой для открытого и честного диалога между властью и различными политическими и общественными силами. Именно здесь обсуждались важные вопросы, затрагивающие интересы общества и напрямую влияющие на стабильность и развитие страны. Это важная и ответственная миссия, и члены шестого созыва достойно ее выполнили.

Здесь я должен с сожалением отметить один момент. В следующий состав Общественной палаты не войдёт один из опытнейших государственных и общественных деятелей, внесший неоценимый вклад в становление современного абхазского государства — Сократ Рачиевич Джинджолия. Пользуясь случаем, в присутствии всех участников форума хочу поблагодарить уважаемого Сократа Рачиевича за многолетнее служение своему народу. Вся Ваша жизнь — это пример бескорыстного служения Родине. Спасибо Вам за всё.

При этом хочу подчеркнуть, Сократ Рачиевич, не надейтесь, что мы оставим Вас в покое. К Вашему бесценному опыту и государственной мудрости мы непременно будем ещё не раз обращаться.

Я внимательно следил за подготовкой к сегодняшнему форуму. Подготовительный этап включал проведение трех тематических круглых столов, посвященных ключевым вопросам развития государства — демографической ситуации в стране, социально-экономическому развитию и вопросам политической реформы.

Мне известно, какие серьезные, содержательные и порой острые дискуссии проходили на этих площадках. Я внимательно ознакомился со всеми представленными материалами и хочу отметить высокий уровень обсуждения и заинтересованность участников в поиске взвешенных решений.

В ходе предвыборной кампании я неоднократно говорил о том, что единство нашего народа ради будущего нашего государства является главным приоритетом. Ради этого будущего сложили свои головы тысячи наших сыновей. Созданию независимого абхазского государства посвятил свою жизнь великий лидер нашего народа Владислав Ардзинба.

Конечно, единство не означает, что все должны мыслить одинаково. Это невозможно и не нужно. Демократический характер нашего государства закреплен Конституцией, и политическая конкуренция является естественной частью политической жизни.

Но при этом нельзя допускать, чтобы общество постоянно находилось в состоянии политической турбулентности, чтобы политические разногласия превращались в источник дестабилизации или личной вражды. Нам необходимо повышать политическую культуру, культуру диалога и уважительного отношения друг к другу, даже когда наши взгляды и позиции различаются.

Я неоднократно подчеркивал, что выступаю за открытый диалог со всеми политическими силами. Мы должны встречаться, обмениваться мнениями, обсуждать проблемы и искать решения. Но этот диалог должен быть конструктивным, предметным и направленным на достижение конкретных результатов.

Убежден, что в организации таких встреч Общественная палата может и должна играть важную роль. Она уже не раз выполняла эту миссию с достоинством, становясь площадкой для честного и ответственного общественного разговора.

В ближайшее время завершится процесс формирования седьмого созыва Общественной палаты. Новый состав будет формироваться по обновленным правилам — в него не будут входить представители политических партий. Считаю такой подход правильным. Общественная палата должна стремиться быть равноудаленной от политических противостояний и оставаться, прежде всего, мостом между обществом и властью.

Со своей стороны, хочу подчеркнуть: руководство страны открыто к сотрудничеству с Общественной палатой и гражданским обществом. Мы готовы внимательно рассматривать предложения, инициативы и рекомендации, направленные на укрепление государства и повышение благосостояния наших граждан.

Еще раз хочу поблагодарить членов Общественной палаты шестого созыва за проделанную работу и выразить уверенность, что новый состав продолжит эту важную деятельность.

Уважаемые участники форума!

Уверен, что обсуждения, которые состоятся сегодня, будут содержательными и полезными. Материалы и предложения, выработанные по итогам форума, несомненно, найдут отражение в работе руководства страны и органов государственной власти.

Желаю всем участникам форума плодотворной работы, конструктивных дискуссий и новых идей во имя развития нашей Республики Абхазия».