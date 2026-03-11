ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С АКТИВОМ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 11 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Очамчыре состоялась встреча президента Бадры Гунба с активом района. В ней принял участие вице-президент Беслан Бигвава.

Бадра Гунба поблагодарил районное Собрание за единогласную поддержку кандидатуры Алхаса Кация на должность главы администрации Очамчырского района.

Говоря о приоритетах государственного строительства, глава государства отметил важность обеспечения безопасности, социально-экономического развития и улучшения состояния школ. Также президент подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры и стабильное электроснабжение являются необходимым условием для жизни граждан и развития экономики.

В вопросах безопасности президент отметил, что со стороны Грузии по-прежнему сохраняются определенные намерения. Глава государства подчеркнул, методы войны изменились и, хотя, в 1993 году была одержана победа, нынешние реалии требуют новых подходов.

Глава государства отдельно остановился на угрозе атак БПЛА. Бадра Гунба заявил, что не хочет пугать население, так как вся необходимая работа по защите ведется спокойно и системно благодаря скоординированным действиям с Россией и регулярным учениям.

Президент уделил особое внимание состоянию энергосистемы, подчеркнув, что, несмотря на принятые меры, ситуация остается сложной и для сохранения отрасли важна ответственность каждого гражданина.

Благодаря поддержке России и ряду предпринятых мер в осенне-зимний период удалось избежать отключений. Глава государства отметил, что энергетическая безопасность зависит от общих усилий власти и населения.

Говоря о роли села, президент подчеркнул, что в годы блокады именно села спасли народ и обеспечили будущее страны. Сегодня для их развития необходимы качественные условия – в первую очередь, стабильное энергоснабжение и дорожное сообщение.

Глава государства отметил, что для системного улучшения ситуации и создания условий, при которых люди не будут покидать села, текущий год объявлен Годом села. Это позволит четко определить потребности каждого села и направить ресурсы туда, где они дадут максимальный эффект.

Также на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства было выделено 500 миллионов рублей. Президент указал на необходимость относиться к реализации этой программы с предельной ответственностью, строго потребовав отбросить личные интересы и дружеские связи. Только такой подход позволит восстановить объекты, не обновлявшиеся десятилетиями.

По словам президента, в 2025 году на развитие Очамчырского района было направлено более 800 миллионов рублей. Однако этих средств по-прежнему недостаточно для решения всех проблем района.

Президент заявил, что в 2026 году на ремонт дорог в Очамчырском районе будет выделено 269 миллионов рублей.

Глава государства также отметил вклад вице-президента Беслана Бигвава. Его работа в Очамчырском районе всегда строилась на любви к Родине. Участник войны и выходец из семьи патриотов – в качестве главы района он сделал многое для его развития.

Президент поблагодарил Беслана Бигвава за инициативу открытия музея в Очамчыре, заявив о своей полной поддержке этой инициативы, а также, что строительство начнется уже в этом году.

В завершение встречи глава государства отметил улучшения в районе, поблагодарил всех за участие и подчеркнул важность дальнейшей динамики развития.