РЕЖИМ «БЕСПИЛОТНОЙ ОПАСНОСТИ» ОБЪЯВЛЕН НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 11 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Силы ПВО и дежурные подразделения Вооруженных сил контролируют воздушное пространство, сообщает Минобороны.
Во избежание несчастных случаев МО просит граждан соблюдать меры безопасности:
• Немедленно покиньте открытую местность. Отойдите на расстояние не менее 100 метров за ближайшие здания или деревья.
• Не находитесь в прямой видимости летательного аппарата.
• Предупредите об опасности окружающих.
• Не пытайтесь сбить аппарат подручными средствами и не прикасайтесь к обломкам – они могут быть заминированы или содержать радиоактивные вещества.
При обнаружении БПЛА или его фрагментов немедленно сообщите по телефону: +7 (840) 274-40-10; +7 (940) 951-10-76.