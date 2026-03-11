 

РЕЖИМ «БЕСПИЛОТНОЙ ОПАСНОСТИ» ОБЪЯВЛЕН НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

Новости Среда, 11 марта 2026 17:00
РЕЖИМ «БЕСПИЛОТНОЙ ОПАСНОСТИ» ОБЪЯВЛЕН НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 11 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Силы ПВО и дежурные подразделения Вооруженных сил контролируют воздушное пространство, сообщает Минобороны.

Во избежание несчастных случаев МО просит граждан соблюдать меры безопасности:

• Немедленно покиньте открытую местность. Отойдите на расстояние не менее 100 метров за ближайшие здания или деревья.

• Не находитесь в прямой видимости летательного аппарата.

• Предупредите об опасности окружающих.

• Не пытайтесь сбить аппарат подручными средствами и не прикасайтесь к обломкам – они могут быть заминированы или содержать радиоактивные вещества.

При обнаружении БПЛА или его фрагментов немедленно сообщите по телефону: +7 (840) 274-40-10; +7 (940) 951-10-76.

