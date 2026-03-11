ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Новости Среда, 11 марта 2026 15:57
Сухум. 11 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В связи с подключением нового водопровода по ул. Басария завтра, 12 марта, с 00:00 до 21:00 будет прекращена подача воды на ул. Эшба, Старый посёлок, нагорную и центральную части города, рынок, ВИЭМ, маяк.
