 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СУХУМ ДОСТАВИЛИ НОВУЮ ПАРТИЮ ГРАНИТА ДЛЯ НАБЕРЕЖНОЙ

Новости Среда, 11 марта 2026 15:55
В СУХУМ ДОСТАВИЛИ НОВУЮ ПАРТИЮ ГРАНИТА ДЛЯ НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 11 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Из Башкортостана прибыл очередной груз весом 20 тонн – это составные части гранитных фонарей. Республика выступает одним из участников масштабного проекта по обновлению прибрежной зоны.

Как рассказал представитель компании-поставщика Сергей Веретенников, завод работает круглосуточно без выходных, чтобы строго соблюсти графики и завершить строительство вовремя.

Он также высоко оценил качество доставленного материала: «Гранит пришёл очень красивый, хорошего качества. Я думаю, что горожане и гости столицы оценят его».

Реконструкция набережной Сухума ведётся при поддержке нескольких регионов России и абхазского бизнеса. Участки работ закреплены за Татарстаном, Башкортостаном, Сухумским аэропортом и местными предпринимателями.

