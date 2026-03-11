В СУХУМ ДОСТАВИЛИ НОВУЮ ПАРТИЮ ГРАНИТА ДЛЯ НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 11 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Из Башкортостана прибыл очередной груз весом 20 тонн – это составные части гранитных фонарей. Республика выступает одним из участников масштабного проекта по обновлению прибрежной зоны.

Как рассказал представитель компании-поставщика Сергей Веретенников, завод работает круглосуточно без выходных, чтобы строго соблюсти графики и завершить строительство вовремя.

Он также высоко оценил качество доставленного материала: «Гранит пришёл очень красивый, хорошего качества. Я думаю, что горожане и гости столицы оценят его».

Реконструкция набережной Сухума ведётся при поддержке нескольких регионов России и абхазского бизнеса. Участки работ закреплены за Татарстаном, Башкортостаном, Сухумским аэропортом и местными предпринимателями.