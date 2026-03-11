ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЧС АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ
Сухум. 11 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Москве, в Академии государственной противопожарной службы МЧС России прошла международная конференция. На ней обсуждались вопросы состояния работы с кадрами на современном этапе. Представители различных стран делились своим опытом формирования и подготовки кадрового резерва в структурах спасательных ведомств.
МЧС Абхазии на форуме представлял помощник министра по ЧС РА, подполковник Леон Гусейнов. Он зачитал приветственный адрес от главы МЧС Абхазии Льва Квициния.
В рамках своей поездки в российскую столицу помощник министра по ЧС РА, где встретился с курсантами из нашей республики. На сегодняшний день в Академии обучается 21 курсант из Абхазии.