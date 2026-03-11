 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАСКРЫТ ГРАБЕЖ В СУХУМЕ

Новости Среда, 11 марта 2026 15:48
Оцените материал
(0 голосов)
РАСКРЫТ ГРАБЕЖ В СУХУМЕ

Сухум. 11 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Жителю столицы Когония Саиду Жоржовичу, 1993 г.р., предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, имел место в г. Сухум, когда на тот момент неизвестный, находясь на ул. Вардания, в непосредственной близости с Центральным рынком, подошел к заявителям – супругам из Туркменистана, временно проживающим в Республике Абхазия, и потребовал денежные средства в сумме 10 000 рублей на личные нужды. Не получив желаемого результата, злоумышленник проник в салон автомобиля потерпевших, откуда открыто похитил женскую сумку и скрылся с места преступления. В похищенной сумке находились личные вещи и золотые украшения, а также денежные средства различного номинала. Общий материальный ущерб составил 118 000 рублей, 30 апсар и 25 долларов США.

Принятыми ОРМ сотрудниками уголовного розыска столичного УВД установлен подозреваемый в совершении данного преступления и задержан Саид Когония, который решением Сухумского суда санкционирован к содержанию под стражей. Расследование уголовного дела проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 11 марта 2026 15:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ГРОЗЯТ ПАДЕНИЕМ ТУРПОТОКА ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЧС АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.