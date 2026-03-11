РАСКРЫТ ГРАБЕЖ В СУХУМЕ

Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, имел место в г. Сухум, когда на тот момент неизвестный, находясь на ул. Вардания, в непосредственной близости с Центральным рынком, подошел к заявителям – супругам из Туркменистана, временно проживающим в Республике Абхазия, и потребовал денежные средства в сумме 10 000 рублей на личные нужды. Не получив желаемого результата, злоумышленник проник в салон автомобиля потерпевших, откуда открыто похитил женскую сумку и скрылся с места преступления. В похищенной сумке находились личные вещи и золотые украшения, а также денежные средства различного номинала. Общий материальный ущерб составил 118 000 рублей, 30 апсар и 25 долларов США.

Принятыми ОРМ сотрудниками уголовного розыска столичного УВД установлен подозреваемый в совершении данного преступления и задержан Саид Когония, который решением Сухумского суда санкционирован к содержанию под стражей. Расследование уголовного дела проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.