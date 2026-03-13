РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ
Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Собрании Гагрского района состоялось рабочее совещание, посвящённое подготовке к предстоящему курортному сезону. В нем приняли участие начальник санитарно-эпидемиологической службы Эминэ Язычба и начальник курортного отдела администрации Гагрского района Дамей Базба.
В ходе встречи обсуждались вопросы:
– санитарно-эпидемиологического состояния объектов общественного питания, в том числе столовых;
– обеспечения безопасности отдыхающих на пляжах в период курортного сезона.
Также по инициативе депутата Д. Кове на рассмотрение Собрания был представлен проект поправок в регламент Собрания Гагрского района.
Предлагаемые изменения предусматривают:
– порядок согласования кандидатуры на должность главы района;
– порядок согласования кандидатур руководителей управлений и отделов администрации, подотчётных Собранию;
– процедуру выражения недоверия главе района и должностным лицам администрации.
Предлагается ввести процедуру тайного голосования при принятии решений о согласовании назначения главы района, начальника милиции, а также других должностных лиц администрации, назначение которых требует согласия Собрания