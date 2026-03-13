 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Пятница, 13 марта 2026 12:42
Оцените материал
(0 голосов)
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Собрании Гагрского района состоялось рабочее совещание, посвящённое подготовке к предстоящему курортному сезону. В нем приняли участие начальник санитарно-эпидемиологической службы Эминэ Язычба и начальник курортного отдела администрации Гагрского района Дамей Базба.

В ходе встречи обсуждались вопросы:

– санитарно-эпидемиологического состояния объектов общественного питания, в том числе столовых;

– обеспечения безопасности отдыхающих на пляжах в период курортного сезона.

Также по инициативе депутата Д. Кове на рассмотрение Собрания был представлен проект поправок в регламент Собрания Гагрского района.

Предлагаемые изменения предусматривают:

– порядок согласования кандидатуры на должность главы района;

– порядок согласования кандидатур руководителей управлений и отделов администрации, подотчётных Собранию;

– процедуру выражения недоверия главе района и должностным лицам администрации.

Предлагается ввести процедуру тайного голосования при принятии решений о согласовании назначения главы района, начальника милиции, а также других должностных лиц администрации, назначение которых требует согласия Собрания

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2026 12:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В БАШКОРТОСТАН СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАНИНА ГРУЗИИ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ШПИОНАЖЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.