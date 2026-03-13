Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Собрании Гагрского района состоялось рабочее совещание, посвящённое подготовке к предстоящему курортному сезону. В нем приняли участие начальник санитарно-эпидемиологической службы Эминэ Язычба и начальник курортного отдела администрации Гагрского района Дамей Базба.

В ходе встречи обсуждались вопросы:

– санитарно-эпидемиологического состояния объектов общественного питания, в том числе столовых;

– обеспечения безопасности отдыхающих на пляжах в период курортного сезона.

Также по инициативе депутата Д. Кове на рассмотрение Собрания был представлен проект поправок в регламент Собрания Гагрского района.

Предлагаемые изменения предусматривают:

– порядок согласования кандидатуры на должность главы района;

– порядок согласования кандидатур руководителей управлений и отделов администрации, подотчётных Собранию;

– процедуру выражения недоверия главе района и должностным лицам администрации.

Предлагается ввести процедуру тайного голосования при принятии решений о согласовании назначения главы района, начальника милиции, а также других должностных лиц администрации, назначение которых требует согласия Собрания