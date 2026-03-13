СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАНИНА ГРУЗИИ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ШПИОНАЖЕ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками СГБ Абхазии в селе Уакум Ткуарчалского района был задержан гражданин Грузии, (обладающий видом на жительство РА) Багишвили Емзар Таликович 1968 г. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 274 УК РА, шпионаж.

По имеющимся данным СГБ, Багишвили Емзар занимался сбором и передачей информации сотруднику спецслужб Грузии о социальной – политической обстановке в республике, маршрутов передвижения военной техники и транспорта.

Багишвили Емзар задержан и доставлен в здание СГБ РА. 12 марта следственным отделом СГБ заведено уголовное дело по статье «Шпионаж». Проводятся следственные мероприятия.

СГБ отмечает, что подобные факты взаимодействия с грузинскими спецслужбами пресекаются на стадии покушения, что позволяет предотвратить ущерб интересам Республики Абхазия.