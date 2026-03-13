 

Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ РОМАНА БЕЙЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Новости Пятница, 13 марта 2026 13:02
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ РОМАНА БЕЙЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Бейя Романа Павловича по части 2 статьи 164, части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Уголовное дело направлено в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу.

Органом предварительного расследования установлено, что 28 августа 2025 года, примерно в 05:25, в городе Гагра, на смотровой площадке, расположенной на горе Мамзышха, Бейя Р.П. по предварительному сговору с Мишелия Тимуром Суликовичем, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, используя оружие неустановленного образца, произвели выстрелы по камерам наружного видеонаблюдения принадлежащие ООО «СИСТЕМА».

Судом Гагрского района в отношении Бейя Р.П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

