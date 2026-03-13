 

Абхазия Информ

РУСТАМ ХАГУШ И АЛЕКСА ГОЧАН ОБВИНЯЮТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Пятница, 13 марта 2026
РУСТАМ ХАГУШ И АЛЕКСА ГОЧАН ОБВИНЯЮТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района утверждено обвинительное заключение и направлено в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Хагуш Рустама Артуровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 155, пунктом «б» части 4 статьи 155 и части 1 статьи 217 УК РА и Гочан Алекса Миграновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 155 УК Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования установлено, что 26 июля 2025 г. Хагуш Р.А., примерно в 22 часа 30 минут в городе Гагра по улице Абазгаа, находясь на территории кафе «Аджика», действуя из корыстных побуждений, совершил тайное хищение чужого имущества, принадлежавшего Макеевой О.В., он же 07 августа 2025 года в городе Гагра, по улице Кабардинская, группой лиц по предварительному сговору, совместно с Гочан А.М. незаконно проникли в жилище гостевого дома №16, откуда совершили тайное хищение чужого имущества Кипер Ф., продолжая свой преступный умысел, совершили тайное хищение чужого имущества, принадлежавшего Сергееву Д.Д. Хагуш Р.А. в неустановленный период времени, в нарушении закона РА «Об оружии» незаконно приобрел и хранил по месту жительства 5 пистолетных патрона калибром 9х19 м.

Судом Гагрского района в отношении Хагуш Р.А. и Гочан А.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2026 13:07

« УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ РОМАНА БЕЙЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА »
