ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло очередное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Состоялось обсуждение проекта закона ««О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере государственного регулирования цен». Он разработан в целях централизации полномочий по методологическому обеспечению и разработке тарифов на товары и услуги, цены на которые подлежат государственному регулированию Кабинетом министров Республики Абхазия.

В частности, это включает тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе услуги систем водоснабжения и канализации, вывоз мусора и другие, в рамках центрального органа государственного управления, уполномоченного в области государственного регулирования цен – Министерства экономики Республики Абхазия.

Рассмотрев данный законопроект, члены комитета приняли решение вынести его на заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

Депутаты также рассмотрели проекты постановлений:

– «О включении объектов недвижимого имущества Государственного предприятия «Абхазберегозащита» Государственной компании «Апсныргылара» в г. Сухум, ул. Бейгуаа, Nº 153 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации»;

– «О включении здания проходной Сухумского государственного хлебозавода Nº 2 Государственной компании «Абхазхлеб» в г. Сухум, ул. Ф. Искандера, Nº 143 Лит. «Б» в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации»;

– «О включении здания ТМО (тоннельно-мостового отряда) РУП «Абхазская железная дорога» (Гудаутский район, с. Лыхны, Гагрское шоссе, 5) в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации»;

– «О включении здания Государственной строительной фирмы «Ткуарчалстрой» Государственной компании «Апсныргылара» (г. Ткуарчал, ул. Нартов, 16) в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации».

Было принято решение рекомендовать Парламенту утвердить проекты данных постановлений на ближайшем заседании сессии.