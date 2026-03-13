 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Пятница, 13 марта 2026 13:09
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло очередное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Состоялось обсуждение проекта закона ««О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере государственного регулирования цен». Он разработан в целях централизации полномочий по методологическому обеспечению и разработке тарифов на товары и услуги, цены на которые подлежат государственному регулированию Кабинетом министров Республики Абхазия.

В частности, это включает тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе услуги систем водоснабжения и канализации, вывоз мусора и другие, в рамках центрального органа государственного управления, уполномоченного в области государственного регулирования цен – Министерства экономики Республики Абхазия.

Рассмотрев данный законопроект, члены комитета приняли решение вынести его на заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

Депутаты также рассмотрели проекты постановлений:

– «О включении объектов недвижимого имущества Государственного предприятия «Абхазберегозащита» Государственной компании «Апсныргылара» в г. Сухум, ул. Бейгуаа, Nº 153 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации»;

– «О включении здания проходной Сухумского государственного хлебозавода Nº 2 Государственной компании «Абхазхлеб» в г. Сухум, ул. Ф. Искандера, Nº 143 Лит. «Б» в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации»;

– «О включении здания ТМО (тоннельно-мостового отряда) РУП «Абхазская железная дорога» (Гудаутский район, с. Лыхны, Гагрское шоссе, 5) в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации»;

– «О включении здания Государственной строительной фирмы «Ткуарчалстрой» Государственной компании «Апсныргылара» (г. Ткуарчал, ул. Нартов, 16) в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации».

Было принято решение рекомендовать Парламенту утвердить проекты данных постановлений на ближайшем заседании сессии.

Прочитано 8 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РУСТАМ ХАГУШ И АЛЕКСА ГОЧАН ОБВИНЯЮТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В ОЧАМЧЫРЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПУНКТ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.