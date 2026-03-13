В ОЧАМЧЫРЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПУНКТ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Очамчырском районе начал функционировать новый пункт инструментального диагностирования автотранспортных средств. Этот центр позволит жителям Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов проходить обязательный ежегодный техосмотр, используя современные методы автодиагностики для всесторонней проверки технического состояния их машин.

На открытии нового объекта присутствовал вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут.

Требования МВД к работе пункта инструментального диагностирования были высокими, и ведомство неоднократно направляло владельцам корректирующие предписания.

Начальник Управления ГАИ Дамей Авидзба также подчеркнул важность открытия нового пункта.

На базе пункта можно проверить тормозную систему, рулевое управление, освещение, электрику, подвеску, стекла и обзор, а также многие другие важные параметры автомобиля.

Об этом сообщает сайт МВД.