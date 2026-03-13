 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ СУХУМА ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Новости Пятница, 13 марта 2026 13:25
Оцените материал
(0 голосов)
У ЖИТЕЛЯ СУХУМА ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. По подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов задержан житель г. Сухум Брум Бадра Русланович, 1992 г.р. В ходе личного досмотра последнего сотрудниками УУР МВД РА обнаружен и изъят пистолет системы «Макарова», переделанный кустарным способом из охолощенного в боевой и снаряженный обоймой с 8-ю патронами.

Также в носимой куртке гражданина сотрудниками милиции обнаружены и изъяты 5 патронов россыпью. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ МВД РА, данный пистолет технически исправен и к производству выстрелов пригоден, а патроны являются боевыми.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Брум по ч. 1 ст. 217 УК РА, проводит отдел дознания МВД РА. На время предварительного расследования подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2026 13:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ОЧАМЧЫРЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПУНКТ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПЕРВЕНСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ПО МЕТАНИЮ ГРАНАТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.