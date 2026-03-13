У ЖИТЕЛЯ СУХУМА ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. По подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов задержан житель г. Сухум Брум Бадра Русланович, 1992 г.р. В ходе личного досмотра последнего сотрудниками УУР МВД РА обнаружен и изъят пистолет системы «Макарова», переделанный кустарным способом из охолощенного в боевой и снаряженный обоймой с 8-ю патронами.

Также в носимой куртке гражданина сотрудниками милиции обнаружены и изъяты 5 патронов россыпью. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ МВД РА, данный пистолет технически исправен и к производству выстрелов пригоден, а патроны являются боевыми.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Брум по ч. 1 ст. 217 УК РА, проводит отдел дознания МВД РА. На время предварительного расследования подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.