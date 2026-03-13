 

Абхазия Информ

ПЕРВЕНСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ПО МЕТАНИЮ ГРАНАТ

Новости Пятница, 13 марта 2026 13:27
ПЕРВЕНСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ПО МЕТАНИЮ ГРАНАТ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Согласно плану подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2026 год, прошли соревнования на первенство ВС по метанию гранат. В соревновании приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Министерства обороны.

При организации соревнований с военнослужащими были проведены занятия по требованиям безопасности.

Старший офицер управления боевой подготовки подполковник Артур Дохоян отметил, что такого рода спортивные мероприятия направлены на формирование здорового образа жизни, повышения физической активности и укрепления здоровья военнослужащих.

По итогам спортивных соревнований по метанию гранат были определены лучшие в личном и командном первенстве.

Соревнования завершились традиционной церемонией награждения победителей.

