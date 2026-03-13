В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО СТРЕЛЬБЕ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. На базе стрелкового полигона состоялся основной этап первенства Министерства обороны по стрельбе из штатного и табельного оружия. Соревнования прошли в соответствии с планом основных мероприятий Вооруженных сил Республики Абхазия на 2026 год.

В меткости состязались сборные команды воинских частей и отдельных подразделений. Турнир был направлен на повышение огневой выучки личного состава; совершенствование навыков владения закрепленным оружием; популяризацию армейского спорта и здорового образа жизни среди военнослужащих.

Участники выполняли контрольные упражнения, строго регламентированные Курсом стрельб (КС). Судейская коллегия оценивала не только точность попадания, но и соблюдение нормативов по времени и технике безопасности при обращении с оружием.

По результатам напряженной борьбы были определены лучшие стрелки в личном зачете, а также наиболее слаженные подразделения в командном первенстве. Победители и призеры были отмечены почетными грамотами.