 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Новости Пятница, 13 марта 2026 17:36
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с делегацией из Санкт-Петербурга. В составе делегации – вице-губернаторы Кирилл Поляков и Николай Линченко, а также руководители профильных комитетов правительства города, руководители предприятий и делового сообщества. Во встрече приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, глава Администрации города Сухум Тимур Агрба, почетный консул Республики Абхазия в Санкт-Петербурге Владимир Бигвава.

Приветствуя гостей, глава государства подчеркнул, что развитие взаимоотношений с Российской Федерацией имеет для Абхазии ключевое значение. Бадра Гунба также отметил особую важность взаимодействия с регионами Российской Федерации.

Он подчеркнул, что экономические связи и взаимоотношения с Санкт-Петербургом демонстрируют устойчивую положительную динамику.

Глава государства сообщил, что проект соглашения между Республикой Абхазия и Правительством Санкт-Петербурга был согласован еще в прошлом году и подчеркнул, что абхазская сторона готова к подписанию соглашения, которое даст импульс развитию взаимодействия.

Президент отметил, что запущенным в прошлом году прямым   авиарейсом между Санкт-Петербургом и Сухумом воспользовались около девяти тысяч пассажиров.

«Это, конечно же, показатель того, что наши связи носят устойчивый характер», –подчеркнул Бадра Гунба.

Президент выразил признательность губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за поддержку нашей страны. Бадра Гунба подчеркнул, что в республике высоко ценят теплое отношение со стороны жителей Санкт-Петербурга и правительства города.

Глава государства также поблагодарил за помощь в развитии Сухума, отметив передачу новых комфортабельных троллейбусов, которые уже ежедневно перевозят горожан и гостей столицы.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков поблагодарил за теплый прием, оказанный петербургской делегации, и передал слова приветствия от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Кирилл Поляков передал предложение губернатора Александра Беглова подписать соглашение с Абхазией на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга отметил положительный опыт запуска прямых авиарейсов в прошлом году и сообщил, что сейчас ведутся переговоры о начале регулярного сообщения: с мая планируется запустить прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Сухумом не менее двух раз в неделю.

Он также рассказал о поддержке, которую Санкт-Петербург оказывает столице Абхазии. Городу Сухуму были переданы новые троллейбусы, вакуумная уборочная машина для коммунальных служб и автомобиль скорой помощи. Кроме того, школьный автобус был передан Гудаутскому району.

По его словам, продолжается сотрудничество и в сфере образования и культуры. В частности, рассматриваются проекты ремонтно-реставрационных работ и модернизации образовательных учреждений.

Петербургская делегация также планирует посетить Сухумский многопрофильный колледж для обсуждения возможной реконструкции.

Вице-губернатор также передал приглашение Александра Беглова абхазским выпускникам-медалистам посетить праздник «Алые паруса». Он отметил, что для ребят подготовят насыщенную программу, которая позволит им стать участниками масштабного события в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург готов принять и участников военно-патриотической игры «Зарница».

В завершение Кирилл Поляков передал благодарность губернатора Санкт-Петербурга за переданные в конце прошлого и начале этого года абхазские мандарины и апельсины для воспитанников детских учреждений города.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2026 17:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В АБХАЗИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕДАЛ СУХУМУ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.