САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕДАЛ СУХУМУ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялась торжественная церемония передачи Абхазии 10 троллейбусов. Мероприятие прошло при участии главы администрации столицы Тимура Агрба и официальной петербургской делегации, возглавляемой вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым.
Каждый троллейбус вмещает до 105 пассажиров, полностью низкопольный, оборудован аппарелью для маломобильных граждан, системами информирования и видеонаблюдения.
«Горожане долгие годы испытывали необходимость в таком транспорте», – отметил мэр Сухума Тимур Агрба.
Техника поступила благодаря активному взаимодействию «Народного фронта Абхазии» с российскими регионами. Вместе с троллейбусами прибыл и школьный автобус для села Куланырхуа Гудаутского района. Для «Народного фронта Абхазии» это продолжение работы по социальному развитию страны.
Напомним, в начале марта «Народный фронт Абхазии» и партия «Новые люди» подписали соглашение о сотрудничестве в Санкт-Петербурге.
