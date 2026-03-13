САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕДАЛ СУХУМУ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялась торжественная церемония передачи Абхазии 10 троллейбусов. Мероприятие прошло при участии главы администрации столицы Тимура Агрба и официальной петербургской делегации, возглавляемой вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым.

Каждый троллейбус вмещает до 105 пассажиров, полностью низкопольный, оборудован аппарелью для маломобильных граждан, системами информирования и видеонаблюдения.

«Горожане долгие годы испытывали необходимость в таком транспорте», – отметил мэр Сухума Тимур Агрба.

Техника поступила благодаря активному взаимодействию «Народного фронта Абхазии» с российскими регионами. Вместе с троллейбусами прибыл и школьный автобус для села Куланырхуа Гудаутского района. Для «Народного фронта Абхазии» это продолжение работы по социальному развитию страны.

Напомним, в начале марта «Народный фронт Абхазии» и партия «Новые люди» подписали соглашение о сотрудничестве в Санкт-Петербурге.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2026 17:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЛАДИМИР ДЕЛБА И АНДРЕЙ НАЗАРОВ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ МИНИГАЛИ ШАЙМУРАТОВУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.