ВЛАДИМИР ДЕЛБА И АНДРЕЙ НАЗАРОВ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ МИНИГАЛИ ШАЙМУРАТОВУ
Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров возложили цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову, Герою России.
Памятник был открыт в октябре 2022 года на Советской площади в центре города Уфы. Он представляет собой запечатленные в металле страницы истории Башкортостана, настоящий музей под открытым небом и хранитель памяти народа.
Памятник возвели по проекту народного художника России Салавата Щербакова и заслуженного архитектора Башкирии Константина Донгузова, а работали над ним несколько десятков человек – художественные эксперты, литейщики, гранитостроители, историки.
Последнее от Super User
- АБХАЗИЯ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ ПРОГРАММУ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И МАСШТАБНЫЙ ФОРУМ «АПСНЫ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ»
- В СУХУМЕ ВЫСАДЯТ КАМФОРНЫЕ ЛАВРЫ
- ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМИ ГОСТЯМИ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА ПРОШЛА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
- ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ, РАЗЫСКИВАЕМОГО ИНТЕРПОЛОМ, ВЫДВОРИЛИ ИЗ АБХАЗИИ
- АНДРЕЙ НАЗАРОВ: С АБХАЗИЕЙ НАС СВЯЗЫВАЕТ ДАВНЯЯ ДРУЖБА СЕГОДНЯ