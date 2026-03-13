 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024



Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ БАШКОРТОСТАНА РАДИЕМ ХАБИРОВЫМ

Новости Пятница, 13 марта 2026 17:52
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ БАШКОРТОСТАНА РАДИЕМ ХАБИРОВЫМ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в Доме Республики принял делегацию Абхазии во главе с премьер-министром Владимиром Делба. На встрече обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Абхазией и Республикой Башкортостан.

«Сотрудничество с Республикой Абхазия для нас имеет большое значение», – сказал Радий Хабиров, приветствуя делегацию Абхазии и поблагодарил президента Бадру Гунба за стремление к сотрудничеству с Республикой Башкортостан.

«Целый ряд мероприятий расписан в дорожной карте сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия до 2030 года, и мы следуем этой карте», – отметил глава Башкортостана.

Особое внимание на встрече уделили вопросам запуска прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом. Глава Башкортостана подчеркнул важность организации таких рейсов.

«Мы видим, что растёт туристическая привлекательность вашей замечательной страны. Необходимо сделать еë доступной для наших жителей», – сказал Радий Хабиров.

«Прямые рейсы – это мост, который даст возможность посещать нашу страну не только туристам. Это даст новые возможности развития бизнеса, укрепления культурных связей», – сказал Владимир Делба.

Правительство Башкортостана уже ведёт переговоры с авиакомпаниями для выполнения рейсов. Планируется, что полётная программа стартует в мае и продлится до середины октября.

Участники встречи обсудили вопросы по расширению сотрудничества в социальной, культурной и торгово-экономической сферах, а также ход ремонтных работ на набережной Сухума.

Радий Хабиров вручил Владимиру Делба орден дружбы Башкортостана.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2026 17:55

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.