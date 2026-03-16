ОБНАРУЖЕНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии успешно провели оперативные мероприятия в Очамчырском районе, в результате чего была выявлена и пресечена деятельность нелегальной фермы по добыче криптовалют, расположенной на территории частного домовладения в поселке Тоумыш села Кутол.

Объект функционировал с использованием промышленного трансформатора, незаконно подключенного к электросети РУП «Черноморэнерго».

В ходе проверки в бетонном сооружении было обнаружено и впоследствии изъято 49 единиц специализированного оборудования для майнинга криптовалют. По предварительным данным, общая мощность потребляемой электроэнергии на данном объекте составляла порядка 162 кВт/ч.

Также установлено, что оборудование принадлежит гражданину Республики Абхазия Власову Ивану Ивановичу, проживающему в г. Сухум. Изъятые аппараты помещены на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

МВД Абхазии систематически проводит профилактические мероприятия по выявлению незаконных подключений к электросети объектов по добыче криптовалют и контролю за ранее отключенными майнинг-фермами.

Напоминаем, что в МВД действует горячая линия. Всех, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просим обращаться на телефон доверия: +7 (940) 920-20-95 WhatsApp, Telegram Messenger; Instagram, Facebook.

Об этом сообщает сайт МВД.