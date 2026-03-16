 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБНАРУЖЕНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Новости Понедельник, 16 марта 2026 13:22
Оцените материал
(0 голосов)
ОБНАРУЖЕНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии успешно провели оперативные мероприятия в Очамчырском районе, в результате чего была выявлена и пресечена деятельность нелегальной фермы по добыче криптовалют, расположенной на территории частного домовладения в поселке Тоумыш села Кутол.

Объект функционировал с использованием промышленного трансформатора, незаконно подключенного к электросети РУП «Черноморэнерго».

В ходе проверки в бетонном сооружении было обнаружено и впоследствии изъято 49 единиц специализированного оборудования для майнинга криптовалют. По предварительным данным, общая мощность потребляемой электроэнергии на данном объекте составляла порядка 162 кВт/ч.

Также установлено, что оборудование принадлежит гражданину Республики Абхазия Власову Ивану Ивановичу, проживающему в г. Сухум. Изъятые аппараты помещены на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

МВД Абхазии систематически проводит профилактические мероприятия по выявлению незаконных подключений к электросети объектов по добыче криптовалют и контролю за ранее отключенными майнинг-фермами.

Напоминаем, что в МВД действует горячая линия. Всех, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просим обращаться на телефон доверия: +7 (940) 920-20-95 WhatsApp, Telegram Messenger; Instagram, Facebook.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 16 марта 2026 13:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЖЕНСКАЯ КОМАНДА СУХУМА ПО БАСКЕТБОЛУ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ НАТАЛИЯ СИМОНИЯ ЗАВОЕВАЛА ГРАН-ПРИ КУБКА РЕГИОНОВ ПО КОНКУРУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.