июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ЖЕНСКАЯ КОМАНДА СУХУМА ПО БАСКЕТБОЛУ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ

Новости Понедельник, 16 марта 2026 13:19
Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Славянске-на-Кубани завершился второй тур Открытого чемпионата муниципального образования Славянский район по баскетболу среди женских команд. В турнире приняли участие спортсменки баскетбольного клуба «Спартак-Сухум» под руководством тренера Николая Гущина. Соревнования проходили с 14 по 15 марта и являлись вторым этапом спортивного сезона 2025-2026 годов. В турнире участвовали следующие команды:

– «Краснодар КБГТУ» (г. Краснодар);

– «Денская» (ст. Денская);

– «Анапа» (г. Анапа);

– «ДЮСШ Славянск» (г. Славянск-на-Кубани);

– «Сборная Славянского района» (Славянский район);

– БК «Спартак-Сухум» (Республика Абхазия, г. Сухум).

Команда БК «Спартак-Сухум» провела две игры. В первом матче спортсменки одержали победу над командой «Славянск» со счётом 73:51. Во втором матче «Спартак» уступил команде из города Анапа со счётом 46:52.

По итогам второго тура женская команда города Сухум занимает первое место в турнирной таблице. Спортсменкам предстоит участие в третьем туре соревнований,

который состоится в конце апреля 2026 года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 16 марта 2026 13:21

