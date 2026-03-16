КОМАНДА «СПАРТАК СУХУМ» ПРОВЕЛА 2 МАТЧА В СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ

Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. С 14-15 марта 2026 года команда города Сухум «Спартак» приняла участие в третьем этапе Открытого Чемпионата муниципального образования Славянский район по баскетболу среди мужских команд в г. Славянск-на-Кубани.

Данный чемпионат является третьим этапом сезона 2025-2026 годов и включает в себя участие следующих команд:

– «Жара» (город Анапа),

– БК «Славянск» (Славянский район),

– БК «Каневская» (станица Каневская),

– «Виктория» (Темрюкский район),

– «Триумф» (город Славянск-на-Кубани),

– «Колибри» (Крымский район),

– БК «Гагра» (город Гагра),

– БК «Рубин» (город Анапа),

– БК «Спартак» (город Сухум).

В рамках второго этапа команда «Спартак Сухум» провела 2 матча. В первом матче

сыграли с хозяевами турнира командой БК «Славянск» Славянского района, уступив им, а во второй игре одержали победу над командой «Колибри» из Крымского района.

В дальнейшем команда «Спартак – Сухум» примет участие в завершающем 4 туре

Открытого Чемпионата по баскетболу муниципального образования Славянский район, который состоится в конце апреля этого года.

Тренирует команду «Спартак – Сухум» Джинджолия Дмитрий.