КОМАНДА «СПАРТАК СУХУМ» ПРОВЕЛА 2 МАТЧА В СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ
Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. С 14-15 марта 2026 года команда города Сухум «Спартак» приняла участие в третьем этапе Открытого Чемпионата муниципального образования Славянский район по баскетболу среди мужских команд в г. Славянск-на-Кубани.
Данный чемпионат является третьим этапом сезона 2025-2026 годов и включает в себя участие следующих команд:
– «Жара» (город Анапа),
– БК «Славянск» (Славянский район),
– БК «Каневская» (станица Каневская),
– «Виктория» (Темрюкский район),
– «Триумф» (город Славянск-на-Кубани),
– «Колибри» (Крымский район),
– БК «Гагра» (город Гагра),
– БК «Рубин» (город Анапа),
– БК «Спартак» (город Сухум).
В рамках второго этапа команда «Спартак Сухум» провела 2 матча. В первом матче
сыграли с хозяевами турнира командой БК «Славянск» Славянского района, уступив им, а во второй игре одержали победу над командой «Колибри» из Крымского района.
В дальнейшем команда «Спартак – Сухум» примет участие в завершающем 4 туре
Открытого Чемпионата по баскетболу муниципального образования Славянский район, который состоится в конце апреля этого года.
Тренирует команду «Спартак – Сухум» Джинджолия Дмитрий.
