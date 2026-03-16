СКОРБНАЯ ДАТА В ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Парке Славы состоялась церемония возложения цветов, приуроченная к 33-й годовщине Мартовской наступательной операции по освобождению Сухума в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов. В ней приняли участие матери погибших воинов, ветераны войны, президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты Парламента, представители общественности.

Руководители государства поклонились памяти абхазских полководцев – Героев Абхазии Сергея Дбар, Султана Сосналиева, Мушни Хварцкия, Гиви Агрба, Владимира Аршба.

Президент Бадра Гунба подчеркнул значимость подвига, проявленного защитниками Отечества. Глава государства напомнил, что после Мартовского наступления на собрании в Гудауте именно матери погибших бойцов призвали идти вперед до полной Победы.

Бадра Гунба отметил, что этот героизм никогда не будет забыт, а память о мужестве защитников будет вечно жить в сердцах народа.

***

15 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума.

Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15-го на 16 марта, не имела успеха.

После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции.

Воины Абхазской армии, прошедшие боевой путь от начала до конца, признаются, что мартовское наступление за освобождение Сухума было самым тяжелым.

В мартовских боях за столицу Абхазии погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести.