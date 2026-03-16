ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СКОРБНАЯ ДАТА В ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Понедельник, 16 марта 2026 10:59
СКОРБНАЯ ДАТА В ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Парке Славы состоялась церемония возложения цветов, приуроченная к 33-й годовщине Мартовской наступательной операции по освобождению Сухума в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов. В ней приняли участие матери погибших воинов, ветераны войны, президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты Парламента, представители общественности.

Руководители государства поклонились памяти абхазских полководцев – Героев Абхазии Сергея Дбар, Султана Сосналиева, Мушни Хварцкия, Гиви Агрба, Владимира Аршба.

Президент Бадра Гунба подчеркнул значимость подвига, проявленного защитниками Отечества. Глава государства напомнил, что после Мартовского наступления на собрании в Гудауте именно матери погибших бойцов призвали идти вперед до полной Победы.

Бадра Гунба отметил, что этот героизм никогда не будет забыт, а память о мужестве защитников будет вечно жить в сердцах народа.

***

15 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума.

Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15-го на 16 марта, не имела успеха.

После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции.

Воины Абхазской армии, прошедшие боевой путь от начала до конца, признаются, что мартовское наступление за освобождение Сухума было самым тяжелым.

В мартовских боях за столицу Абхазии погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести.

