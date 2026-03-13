ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ РОССИЙСКО–АБХАЗСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В УФЕ

Центр призван не только познакомить студенческое сообщество Башкортостана с богатейшей культурой Абхазии, но и стать уютным домом для абхазских студентов, обучающихся в вузах Башкортостана, местом сохранения их идентичности и языковой среды.

Центр станет первым подобным проектом, направленным на системное развитие гуманитарных связей между Башкортостаном и Абхазией. Это событие является логическим продолжением активного диалога между республиками и призвано укрепить взаимопонимание между народами. Следуя успешным примерам открытых ранее в Кампусе Центра китайского языка и культуры и Российско-иранского центра, новая площадка призвана стать точкой притяжения для всех, кто интересуется историей, языком и традициями Абхазии.

Особое место в концепции Центра займет увековечение памяти знаменитого писателя, классика русской и абхазской литературы Фазиля Абдуловича Искандера. Его творчество станет ключевой темой лекций для студентов филологических факультетов. В центре установлен бюст Фазиля Искандера.

Литературная экспозиция будет включать издания произведений Ф. Искандера, а также материалы и книги российских и башкирских авторов, связанных с Абхазией, а также собрание трудов В. Г. Ардзинба, краткая энциклопедия «Абхазия» в двух томах, «История денежного обращения Абхазии» А. Тания, «Виноградарство и виноделие у древних абхазов» Ф. Кобахия, «Старый Сухум» А. Агумава, «Кавказские воспоминания» Муставы Бутба, книга о президенте С.В. Багапше «Путь мудрости и мужества» Е. Бебия, фотоальбомы «Христианские храмы Абхазии», «Абхазия», альбомы, посвященные Александру Чачба-Шервашидзе и Валерию Гамгия, а также учебники, предоставленные Министерством просвещения Абхазии.

«Сегодня, находясь здесь, мы в очередной раз убедились в теплоте и душевности народа Башкортостана. Несомненно, единство народов – это ключевой аспект во взаимоотношениях. И единство в гармонии – это, наверное, как раз про нас. То мероприятие, на котором мы сегодня присутствуем, – открытие российско-абхазского центра, – лишний раз подчеркивает исторический факт, который точно войдет в историю наших двух республик. Об этом будут говорить будущие поколения. Сегодня у молодых людей появилась возможность для сотрудничества с Башкирией. Все выступавшие сегодня говорили о мощнейшем единстве и взаимодействии. Еще раз выражаю признательность всем, кто организовал это мероприятие, кто приложил усилия. Андрей Геннадьевич, вам большое спасибо за то, что вы принимали в этом самое активное участие. Мне это доподлинно известно. Благодарю всех присутствующих, и конечно, руководство центра. Мы, безусловно, рады видеть вас всех в нашей республике», – сказал Владимир Делба.

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров подчеркнул, что глава Башкортостана Радий Хабиров уделяет особое внимание башкортостанско-абхазским отношениям.

«Мы продолжаем работать в этом направлении, как и наши предшественники. Уже четвертый десяток лет продолжается активная дружба и сотрудничество между нашими республиками. И это, конечно, приносит свои плоды, но в первую очередь – в душах и сердцах наших граждан. В Абхазии с пониманием относятся к тому, что Башкортостан всегда помогал – и врачами, и медикаментами, и десятилетия назад, и в наши дни. В то же время и Абхазия в сложные для нас годы направляла продукты питания и фрукты. Так продолжается и по сей день. Сейчас, когда принимаются решения о новых направлениях взаимодействия, например, поддержать историческую реконструкцию сухумской набережной, для нас это большая честь, что Башкортостан увековечит свое участие в этом проекте на будущие столетия. В то же время мы у себя, на набережной в Уфе, сделали точную копию Сухумской колоннады. Это символично: если чуть выше стоит Монумент Дружбы, подчеркивающий историческое значение добровольного присоединения Башкирии к России, то здесь эта колоннада подчеркивает российско-абхазскую дружбу, теперь уже увековеченную навсегда», – сказал Андрей Назаров.

Премьер-министр Башкортостана отметил, что российско-абхазский центр даст студентам, преподавателям и ученым возможность прикоснуться к истории Абхазии, к тому, о чем пишут абхазские писатели и политики, изучить историю взаимоотношений и перспективы их развития, так как центр расположен в Межвузовском кампусе, который является сердцем высшего образования в Республике Башкортостан и местом подготовки современных специалистов, преподавателей, ученых и управленцев.

Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.