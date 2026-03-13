ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АБХАЗИЯ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ ПРОГРАММУ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И МАСШТАБНЫЙ ФОРУМ «АПСНЫ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ»

Новости Пятница, 13 марта 2026 18:16
АБХАЗИЯ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ ПРОГРАММУ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И МАСШТАБНЫЙ ФОРУМ «АПСНЫ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ»

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством вице-премьера, председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Тараща Хагба прошло расширенное совещание, посвященное подготовке к двум ключевым международным событиям – Первой программе Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) и Молодежному форуму «Апсны – источник вдохновения». Встреча объединила руководителей министерств и ведомств, ответственных за безопасность, логистику, культурную программу и взаимодействие с иностранными гостями. В ней приняли участие:

От Государственного комитета по делам молодежи и спорта: заместитель председателя Роман Цкуа, статс-секретарь Идрис Кара-Осман-оглы, начальник молодежного отдела Беслан Аршба.

От силового блока: вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа.

От внешнеполитического и культурного ведомств: министр иностранных дел Олег Барциц, министр культуры Даур Кове.

От образовательной сферы: министр просвещения Хана Гунба.

От муниципальных образований: заместитель главы администрации Гагрского района Тимур Ампар, заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе, глава администрации Очамчырского района Алхас Кация.

От Госкомитета по репатриации: председатель Баграт Боджгуа.

Открывая встречу, Таращ Хагба подчеркнул историческую значимость предстоящих событий для республики: Абхазия впервые принимает программу Всемирного фестиваля молодежи, и уровень организации должен соответствовать высокому международному статусу гостей.

С основным докладом о концепции мероприятий выступил начальник молодежного отдела Госкомитета Беслан Аршба. Он детально представил предполагаемую программу пребывания иностранных делегаций (до 35 человек из 20-30 стран) в сентябре этого года в Гагрском районе, а также формат и тематические направления форума «Апсны – источник вдохновения», который соберет до 400 участников в Очамчырском районе.

В ходе обсуждения все участники совещания единогласно подтвердили готовность своих ведомств к активному содействию в подготовке и проведении мероприятий.

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ВЫСАДЯТ КАМФОРНЫЕ ЛАВРЫ
