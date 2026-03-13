АБХАЗИЯ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ ПРОГРАММУ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И МАСШТАБНЫЙ ФОРУМ «АПСНЫ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ»

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством вице-премьера, председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Тараща Хагба прошло расширенное совещание, посвященное подготовке к двум ключевым международным событиям – Первой программе Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) и Молодежному форуму «Апсны – источник вдохновения». Встреча объединила руководителей министерств и ведомств, ответственных за безопасность, логистику, культурную программу и взаимодействие с иностранными гостями. В ней приняли участие:

От Государственного комитета по делам молодежи и спорта: заместитель председателя Роман Цкуа, статс-секретарь Идрис Кара-Осман-оглы, начальник молодежного отдела Беслан Аршба.

От силового блока: вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа.

От внешнеполитического и культурного ведомств: министр иностранных дел Олег Барциц, министр культуры Даур Кове.

От образовательной сферы: министр просвещения Хана Гунба.

От муниципальных образований: заместитель главы администрации Гагрского района Тимур Ампар, заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе, глава администрации Очамчырского района Алхас Кация.

От Госкомитета по репатриации: председатель Баграт Боджгуа.

Открывая встречу, Таращ Хагба подчеркнул историческую значимость предстоящих событий для республики: Абхазия впервые принимает программу Всемирного фестиваля молодежи, и уровень организации должен соответствовать высокому международному статусу гостей.

С основным докладом о концепции мероприятий выступил начальник молодежного отдела Госкомитета Беслан Аршба. Он детально представил предполагаемую программу пребывания иностранных делегаций (до 35 человек из 20-30 стран) в сентябре этого года в Гагрском районе, а также формат и тематические направления форума «Апсны – источник вдохновения», который соберет до 400 участников в Очамчырском районе.

В ходе обсуждения все участники совещания единогласно подтвердили готовность своих ведомств к активному содействию в подготовке и проведении мероприятий.