В СУХУМЕ ВЫСАДЯТ КАМФОРНЫЕ ЛАВРЫ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках поручения главы Администрации Сухума Тимура Агрба по озеленению города приобретаются посадочные материалы. Как рассказал замглавы Константин Тарба, в Сухум поступила одна из первых партий саженцев – 20 камфорных лавров, которые будут высажены на улице Лакоба и на проспекте Аиааира.

В ближайшее время привезут ещё несколько партий материала для посадки, среди которых гималайские кедры, которые будут высаживать на улице Пушкина.

«На центральных улицах города будут осуществляться линейные посадки, которые при правильном и своевременном уходе, подразумевают теневой тоннель для удобства жизнедеятельности человека, и с эстетической стороны тоже очень красиво получится. Есть много мест, где со временем образовались световые дыры из-за падения деревьев – пешеходам не очень комфортно в жаркое время года ходить по тротуарам. И в рамках распоряжения главы администрации города об озеленении города будем восстанавливать аллейные посадки, также будем высаживать деревья и обустраивать новые локации», – уточнил Константин Тарба.