 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ВЫСАДЯТ КАМФОРНЫЕ ЛАВРЫ

Пятница, 13 марта 2026
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ВЫСАДЯТ КАМФОРНЫЕ ЛАВРЫ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках поручения главы Администрации Сухума Тимура Агрба по озеленению города приобретаются посадочные материалы. Как рассказал замглавы Константин Тарба, в Сухум поступила одна из первых партий саженцев – 20 камфорных лавров, которые будут высажены на улице Лакоба и на проспекте Аиааира.

В ближайшее время привезут ещё несколько партий материала для посадки, среди которых гималайские кедры, которые будут высаживать на улице Пушкина.

«На центральных улицах города будут осуществляться линейные посадки, которые при правильном и своевременном уходе, подразумевают теневой тоннель для удобства жизнедеятельности человека, и с эстетической стороны тоже очень красиво получится. Есть много мест, где со временем образовались световые дыры из-за падения деревьев – пешеходам не очень комфортно в жаркое время года ходить по тротуарам. И в рамках распоряжения главы администрации города об озеленении города будем восстанавливать аллейные посадки, также будем высаживать деревья и обустраивать новые локации», – уточнил Константин Тарба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2026 18:15

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.