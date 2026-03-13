ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМИ ГОСТЯМИ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА ПРОШЛА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

Новости Пятница, 13 марта 2026 18:05
Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Общественной палате состоялась встреча с членами делегации Российской Федерации, участвовавшими в Гражданском форуме в Сухуме. Она посвящалась основным темам, поднимавшимся на форуме «Диалог. Согласие. Развитие» 12 марта.

Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба отметила важность диалога, назвав взаимопонимание и доверие ключами к успеху.

«Это не просто встреча ради обмена любезностями – это шаг к конструктивному сотрудничеству и действиям. Мы учтём опыт и сосредоточимся на реализации рекомендаций. Общественные советы играют важную роль в укреплении взаимодействия между обществом и властью», – заявила она.

Гости высоко оценили завершившийся форум и проведенную подготовку к нему в формате трех круглых столов. Российские общественники передали материалы и рекомендации абхазским коллегам, рассказав о проектах, давших высокий результат.

Айгун Магомедов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, член Общественной палаты Дагестана и советник директора Всероссийского научного центра карантина растений «ВНИКР», рассказал о проектах, направленных на укрепление аграрной промышленности. Он отметил, что Дагестан сталкивается с идентичными проблемами.

«По-прежнему остро стоит вопрос земли, сокращаются посадки виноградных насаждений. В Республике Дагестан реализуется региональная политика, направленная на увеличение площади виноградников», – отметил Магомедов.

Магомедов также отметил значимость российских инициатив, таких как программа «Земский учитель», которые способствуют развитию сельского образования и поддержке молодых специалистов. Он предоставил материалы и рекомендации, которые могут быть полезны для решения существующих проблем в аграрном секторе Абхазии.

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко отметил важность участия в демографических проектах и подчеркнул сложность демографической ситуации, назвав её чрезвычайной.

«Выбора между хорошим и плохим сценарием нет – есть выбор между катастрофой и чудесным спасением, которое заключается в поддержке многодетных семей и повышения рождаемости», – сказал он.

Рыбальченко проинформировал абхазских коллег о работе профильной комиссии Общественной палаты РФ над проектами, направленными на улучшение демографической ситуации.

«Я возглавляю несколько проектов, которые уже показали хороший результат: «Профессиональные няни – детям», по подготовке и добровольной сертификации нянь, и «Внуковедение», направленный на помощь бабушкам в воспитании внуков», – поделился он.

Эксперт подчеркнул, что, в отличие от стран, где большие семьи уже исчезли, у России и Абхазии, где коэффициент рождаемости идентичен, ещё есть шанс изменить ситуацию.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, журналист-международник и советник Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии и Африки Никита Анисимов отметил значимость общественных контактов для достижения значительных результатов. Он подчеркнул важность развития международного сотрудничества и рассказал, что Общественная палата России включает в себя более 170 членов, каждый из которых, как правило, курирует свои собственные проекты.

«Я занимаюсь созданием информационных проектов, в частности, федерального проекта «Хорошие новости», который ориентирован на молодежь и включает в себя работу над мобильным приложением. Этот проект стал частью президентской платформы «Россия – страна возможностей», что можно назвать большим успехом», – сказал он.

Особое внимание он уделил роли туризма в укреплении связей с Абхазией. По его словам, российские туристы проявляют всё больший интерес к этому направлению, что способствует развитию двусторонних отношений.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова отметила, что вчерашний форум прошел замечательно и был хорошо организован.

«Основное, что мы отметили, – это наличие и развитие взаимодействия между обществом и властью в Абхазии. Важно продолжать идти навстречу друг другу, учитывая изменения во внешней и внутренней обстановке. Это необходимо для преодоления сложных моментов и предотвращения конфликтов в обществе. Это наша главная задача», – сказала она.

Попова сообщила, что Краснодарский край готов делиться с Абхазией накопленным опытом реализации программ поддержки сельских учителей, врачей и молодых семей.

Член Общественной палаты, председатель Союза журналистов Руслан Хашиг призвал к развитию перспективных направлений сотрудничества и серьезному изучению различных идей для поддержки положительных изменений. Он подчеркнул, что при реализации крупных проектов необходимо учитывать численность населения и другие важные факторы. Хашиг также отметил важность корректного обсуждения подобных вопросов, чтобы избежать недопонимания и негативного восприятия проектов общественностью.

Кроме того, Хашиг предложил проработать совместные механизмы обсуждения вопросов в области законодательства, таких как закон «об иностранных агентах», с целью выявлять и устранять возможные угрозы в российско-абхазских отношениях.

«Самое главное – сохранять наши давние, тёплые взаимоотношения на фоне меняющегося мира, не забывая о связывающих нас исторических ценностях», – сказал он.

Во встрече с российской стороны также участвовали председатель комиссии Общественной палаты Краснодарского края по развитию некоммерческого сектора, благотворительности, добровольчества, молодёжных инициатив, спорта и физической культуры Сергей Петухов, а также директор Аппарата Общественной палаты Краснодарского края Мария Шкрабина.

Член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия поблагодарил российских коллег за сотрудничество и отметил, что и в России, и в Абхазии существуют схожие проблемы, связанные с трансформацией института семьи.

«Раньше семьи жили вместе несколькими поколениями, а сейчас молодые семьи часто живут отдельно, что ослабляет связь поколений. Это может приводить к негативным последствиям, и важно изучать и перенимать полезный опыт для решения этих проблем на государственном уровне», – сказал он.

Джинджолия подчеркнул, что любые мероприятия ценны, если за ними следуют конкретные результаты.

По завершении встречи российским гостям вручили памятные подарки – роман абхазского писателя Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» и апсары.

Об этом сообщает Апсныпресс.

