ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ, РАЗЫСКИВАЕМОГО ИНТЕРПОЛОМ, ВЫДВОРИЛИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники СГБ задержали гражданина Турции Улаша Энеса, 1999 года рождения, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Задержанный был одним из участников преступной организованной группы и подозревается в соучастии в умышленном убийстве представителя преступного сообщества на территории Турции.

Улаш Энес, нарушив правила пребывания в республике, длительное время скрывался от правосудия, используя территорию Абхазии как укрытие.

В отношении задержанного гражданина Турции были проведены соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

Сегодня Улаш Энес выдворен из Абхазии в Россию в рамках межгосударственных соглашений для последующей передачи стране – инициатору розыска.

СГБ республики во взаимодействии с правоохранительными органами РФ принимает меры по недопущению превращения Абхазии в убежище для представителей транснациональных преступных группировок.