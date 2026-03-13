 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ, РАЗЫСКИВАЕМОГО ИНТЕРПОЛОМ, ВЫДВОРИЛИ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 13 марта 2026 18:03
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники СГБ задержали гражданина Турции Улаша Энеса, 1999 года рождения, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Задержанный был одним из участников преступной организованной группы и подозревается в соучастии в умышленном убийстве представителя преступного сообщества на территории Турции.

Улаш Энес, нарушив правила пребывания в республике, длительное время скрывался от правосудия, используя территорию Абхазии как укрытие.

В отношении задержанного гражданина Турции были проведены соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

Сегодня Улаш Энес выдворен из Абхазии в Россию в рамках межгосударственных соглашений для последующей передачи стране – инициатору розыска.

СГБ республики во взаимодействии с правоохранительными органами РФ принимает меры по недопущению превращения Абхазии в убежище для представителей транснациональных преступных группировок.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2026 18:05

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.