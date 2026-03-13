АНДРЕЙ НАЗАРОВ: С АБХАЗИЕЙ НАС СВЯЗЫВАЕТ ДАВНЯЯ ДРУЖБА СЕГОДНЯ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях пообещал своим подписчикам держать всех в курсе подробностей визита официальной делегации Абхазии в Башкирию.

«Сегодня в Уфе принимаем делегацию Республики Абхазия во главе с премьер-министром Владимиром Делба, – написал он в первом посте. – Начало рабочего визита получилось по-настоящему символичным. Возложили цветы к памятнику нашему национальному герою, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову. Для нас это символ мужества, беззаветной любви к Родине и верности долгу. И здесь мы видим глубокую связь: абхазский народ, как и башкирский, знает цену свободе и помнит своих героев».

Во втором посте Андрей Назаров сообщил, что показал премьер-министру Абхазии Владимиру Делба, как устроен Центр управления республикой.

«Рассказал, что сообщения из соцсетей и обращений жителей сразу попадают в работу, а рядом находятся представители министерств и ведомств, – отметил башкирский премьер. – В течение двух часов человек получает понятную обратную связь: увидели, разобрались, сделали или взяли в работу и обозначили сроки».

Андрей Назаров подчеркнул, что Владимир Делба серьезно заинтересовался ЦУРом.

«Договорились, что они направят сюда специалистов, чтобы глубже разобраться в механике и взять лучшее в работу у себя, – пишет Андрей Назаров. – Конечно, примем, поможем, научим. Обмен такими практиками всегда идет на пользу и регионам, и людям. А с Абхазией нас связывает давняя дружба. Уверен, сегодняшняя встреча добавит ей нового содержательного продолжения».