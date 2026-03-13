 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АНДРЕЙ НАЗАРОВ: С АБХАЗИЕЙ НАС СВЯЗЫВАЕТ ДАВНЯЯ ДРУЖБА СЕГОДНЯ

Новости Пятница, 13 марта 2026 17:58
Оцените материал
(0 голосов)
АНДРЕЙ НАЗАРОВ: С АБХАЗИЕЙ НАС СВЯЗЫВАЕТ ДАВНЯЯ ДРУЖБА СЕГОДНЯ

Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях пообещал своим подписчикам держать всех в курсе подробностей визита официальной делегации Абхазии в Башкирию.

«Сегодня в Уфе принимаем делегацию Республики Абхазия во главе с премьер-министром Владимиром Делба, – написал он в первом посте. – Начало рабочего визита получилось по-настоящему символичным. Возложили цветы к памятнику нашему национальному герою, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову. Для нас это символ мужества, беззаветной любви к Родине и верности долгу. И здесь мы видим глубокую связь: абхазский народ, как и башкирский, знает цену свободе и помнит своих героев».

Во втором посте Андрей Назаров сообщил, что показал премьер-министру Абхазии Владимиру Делба, как устроен Центр управления республикой.

«Рассказал, что сообщения из соцсетей и обращений жителей сразу попадают в работу, а рядом находятся представители министерств и ведомств, – отметил башкирский премьер. – В течение двух часов человек получает понятную обратную связь: увидели, разобрались, сделали или взяли в работу и обозначили сроки».

Андрей Назаров подчеркнул, что Владимир Делба серьезно заинтересовался ЦУРом.

«Договорились, что они направят сюда специалистов, чтобы глубже разобраться в механике и взять лучшее в работу у себя, – пишет Андрей Назаров. – Конечно, примем, поможем, научим. Обмен такими практиками всегда идет на пользу и регионам, и людям. А с Абхазией нас связывает давняя дружба. Уверен, сегодняшняя встреча добавит ей нового содержательного продолжения».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2026 18:02

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.