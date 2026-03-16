КОМАНДА АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛА ОСОБЫЙ ТРОФЕЙ ИЗ РУК ЛЕГЕНДАРНОГО БИАТЛОНИСТА АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВА НА КУБКЕ В БЕЛАРУСИ

Понедельник, 16 марта 2026
КОМАНДА АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛА ОСОБЫЙ ТРОФЕЙ ИЗ РУК ЛЕГЕНДАРНОГО БИАТЛОНИСТА АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВА НА КУБКЕ В БЕЛАРУСИ

Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Участие абхазских рыбаков в III весеннем международном командном Кубке парк-отеля «Ярки» в Беларуси отметили уникальной наградой. Хотя команде не удалось занять призовое место, спортсмены получили из рук прославленного биатлониста Александра Тихонова особый кубок, существующий в единственном экземпляре.

Четырехкратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону лично вручил трофей капитану команды Ерасту Квирая. Церемония прошла 15 марта в городе Барановичи по окончании соревнований, собравших участников из восьми стран мира.

Имя Александра Тихонова неразрывно связано с историей мирового спорта. Он побеждал в эстафетах на четырех Олимпиадах подряд (Гренобль1968, Саппоро1972, Инсбрук1976, ЛейкПлэсид1980), является одиннадцатикратным чемпионом мира и официально признан лучшим биатлонистом XX века.

Полученный командой Абхазии кубок будет передан на постоянное хранение в Госкомитет по делам молодежи и спорта.

Напомним, что за победу в Кубке «Ярки» боролись команды Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Великобритании, Франции и Германии. Абхазию представляли капитан Ераст Квирая, Руслан Ламчава, Алексей Лыхин и Нара Квирая.

Последнее от Super User

