Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности столичного УВД раскрыто преступление имущественного характера – кража денежных средств из терминала. Преступление имело место в г. Сухум по ул. Адлейба, когда на тот момент неизвестный путем взлома терминала приема платежей, принадлежащего ОАО «Сбербанк Абхазии», совершил кражу металлического ящика купюроприёмника с содержащимися в нём денежными средствами в размере 52.450 рублей.

Подозреваемый был установлен и оперативно задержан житель столицы Литвинов Андрей Владимирович, 1996г.р. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч. 2 ст. 155 УК РА проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает сайт МВД.