В ЛЫХНЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ ПОСАДКОЙ ЛИПЫ
Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. У стен Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Лыхны состоялась памятная акция. В честь событий мартовского наступления здесь была высажена липа.
Выбор места не случаен: древний храм является не только духовным центром, но и свидетелем многих исторических событий. Новая липа станет живым памятником, символизирующим вечную память и благодарность потомков.
