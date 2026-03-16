ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В некоторых сегментах информационного пространства, а также в мессенджерах распространяется изображение документа, якобы исходящего из Парламента Республики Абхазия. Указанный документ за подписью депутата Кана Кварчия адресован на имя министра здравоохранения Эдуарда Бутба. Пресс-служба Народного Собрания уполномочена заявить: данный документ является фейком.
Указанное обращение отсутствует в базе регистрации официальных запросов и писем Парламента за 2026 год и не направлялось в адрес Министерства здравоохранения.
Депутат Парламента Кан Кварчия отрицает факт направления подобного письма.
Призываем средства массовой информации и пользователей социальных сетей доверять только официальным источникам информации.
Последнее от Super User
