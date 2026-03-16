ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАРЛАМЕНТА

Понедельник, 16 марта 2026
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В некоторых сегментах информационного пространства, а также в мессенджерах распространяется изображение документа, якобы исходящего из Парламента Республики Абхазия. Указанный документ за подписью депутата Кана Кварчия адресован на имя министра здравоохранения Эдуарда Бутба. Пресс-служба Народного Собрания уполномочена заявить: данный документ является фейком.

Указанное обращение отсутствует в базе регистрации официальных запросов и писем Парламента за 2026 год и не направлялось в адрес Министерства здравоохранения.

Депутат Парламента Кан Кварчия отрицает факт направления подобного письма.

Призываем средства массовой информации и пользователей социальных сетей доверять только официальным источникам информации.

