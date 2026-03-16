Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Дмитрий Шамба и министр экономики Теймураз Миквабия.

В соответствии с повесткой дня участники заседания рассмотрели поправки, предложенные к принятому в первом чтении проекту закона «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг». По итогам обсуждения Комитет рекомендует на заседании сессии Парламента принять во втором чтении данный законопроект.

Затем был рассмотрен проект закона «Об электроэнергетике». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что им предлагается осуществление реструктуризации электроэнергетической системы Республики Абхазия в целях повышения эффективности функционирования электроэнергетики Республики Абхазия, обеспечения самостоятельного производства электрической энергии (мощности), бесперебойного снабжения отраслей экономики и населения электрической энергией. Также отмечается: «Ключевой целью реформы является структурное и функциональное разделение видов деятельности в электроэнергетике (генерация, передача, сбыт) для создания конкурентных рынков в немонопольных сегментах и повышения эффективности государственного регулирования в естественно-монопольных сегментах».

После обсуждения данного вопроса и последующего голосования, члены комитета не дали положительную рекомендацию для утверждения рассмотренного законопроекта на заседании сессии Парламента.