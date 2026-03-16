 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Документы

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Понедельник, 16 марта 2026 18:13
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Дмитрий Шамба и министр экономики Теймураз Миквабия.

В соответствии с повесткой дня участники заседания рассмотрели поправки, предложенные к принятому в первом чтении проекту закона «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг». По итогам обсуждения Комитет рекомендует на заседании сессии Парламента принять во втором чтении данный законопроект.

Затем был рассмотрен проект закона «Об электроэнергетике». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что им предлагается осуществление реструктуризации электроэнергетической системы Республики Абхазия в целях повышения эффективности функционирования электроэнергетики Республики Абхазия, обеспечения самостоятельного производства электрической энергии (мощности), бесперебойного снабжения отраслей экономики и населения электрической энергией. Также отмечается: «Ключевой целью реформы является структурное и функциональное разделение видов деятельности в электроэнергетике (генерация, передача, сбыт) для создания конкурентных рынков в немонопольных сегментах и повышения эффективности государственного регулирования в естественно-монопольных сегментах».

После обсуждения данного вопроса и последующего голосования, члены комитета не дали положительную рекомендацию для утверждения рассмотренного законопроекта на заседании сессии Парламента.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 16 марта 2026 18:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАРЛАМЕНТА ЗАДЕРЖАНА ОСОБО КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.