ЗАДЕРЖАНА ОСОБО КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники СГБ задержали на посту ГАИ «Приморское» жителя Гагры Осипова Максима Владимировича, 1978 года рождения, и доставили в здание СГБ. Осипов заявил сотрудникам СГБ, что с 2025 г. оказывает содействие в качестве наркокурьера каналу по сбыту наркотических средств под названием «Джексон». Куратором канала является неизвестный пользователь телеграм-аккаунта под ником «Арес».

Осипов осуществлял тайные закладки наркотиков на территории Гагрского, Сухумского и Гулрыпшского районов.

В присутствии понятых был произведен личный досмотр Осипова, его транспортного средства, жилища, а также обследование участка местности, где ранее им были осуществлены закладки с наркотическим веществом.

Согласно заключению ЭКЦ МВД, в изъятых свертках находились наркотические вещества «Мефедрон» и «Метадон» общей массой около 400 г.

В действиях Осипова усматриваются признаки преступления предусмотренного пунктом «в» ч.3 ст.224 УК РА (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере). По данному факту собран соответствующий материал и передан в следственный отдел СГБ.