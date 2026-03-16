ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ЗАДЕРЖАНА ОСОБО КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Новости Понедельник, 16 марта 2026 18:15
Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники СГБ задержали на посту ГАИ «Приморское» жителя Гагры Осипова Максима Владимировича, 1978 года рождения, и доставили в здание СГБ. Осипов заявил сотрудникам СГБ, что с 2025 г. оказывает содействие в качестве наркокурьера каналу по сбыту наркотических средств под названием «Джексон». Куратором канала является неизвестный пользователь телеграм-аккаунта под ником «Арес».

Осипов осуществлял тайные закладки наркотиков на территории Гагрского, Сухумского и Гулрыпшского районов.

В присутствии понятых был произведен   личный досмотр Осипова, его   транспортного средства, жилища, а также обследование участка местности, где ранее им были осуществлены закладки с наркотическим веществом.

Согласно заключению ЭКЦ МВД, в изъятых свертках находились наркотические вещества «Мефедрон» и «Метадон» общей массой около 400 г.

В действиях Осипова усматриваются признаки преступления предусмотренного пунктом «в» ч.3 ст.224 УК РА (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере). По данному факту собран соответствующий материал и передан в следственный отдел СГБ.

« ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ЭДУАРД БУТБА УЧАСТВУЕТ В ФОРУМЕ «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО» »
